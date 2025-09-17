Τεντόγλου: Ο τραυματισμός τον υποχρέωσε στον χειρότερο αγώνα της καριέρας του

Ο Μίλτος Τεντόγλου δεν μπόρεσε να ανταπεξέλθει στον τραυματισμό στη διάρκεια του τελικού του μήκους στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Τόκιο, καταλαμβάνοντας την ασυνήθιστη 11η θέση.

Ο Μίλτος Τεντόγλου πέρασε μια δύσκολη χρονιά, με σκαμπανεβάσματα στις επιδόσεις του, με ιώσεις στον κλειστό στίβο κι αποκορύφωμα τον τελικό του μήκους στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Τόκιο.

Ο 27χρονος πρωταθλητής από το πρώτο άλμα του έδειξε να μην πατά όπως θα ήθελε στη μάχη να διατηρήσει τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή. Ο τραυματισμός του αποτέλεσε τροχοπέδη στην προσπάθειά του, με αποτέλεσμα να ολοκληρώσει τον αγώνα του στα τρία άλματα και την ασυνήθιστη 11η θέση στην κατάταξη, στη χειρότερη παρουσία του σε τελικό μεγάλης διοργάνωσης από το 2019 και την απαρχή συλλογής των χρυσών μεταλλίων σε επίπεδο ανδρών.

Τότε ο Τεντόγλου έγινε πρωταθλητής Ευρώπης στον κλειστό στίβο στη Γλασκώβη (ήταν και πρωταθλητής Ευρώπης Κ23 στο Γκέφλε το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς) και άνοιξε μια περίοδος απόλυτης κυριαρχίας, μέχρι το Παρίσι όταν πέτυχε το back to back στα χρυσά μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Σε αυτή την περίοδο ο αθλητής του Γιώργου Πομάσκι φόρεσε στο στήθος του 12 χρυσά μετάλλια σε όλες τις διοργανώσεις, που θα ήταν 13, αν στον τελικό του παγκοσμίου πρωταθλήματος στο Γιουτζίν το 2022 ο Κινέζος Γουάνγκ Τζιανάν δεν του «έκλεβε» το χρυσό μετάλλιο στο 6ο άλμα.

Προσθέστε στα παραπάνω και την κατάκτηση του διαμαντιού στα Diamond League το 2022 στη Ζυρίχη, σε μια ονειρεμένη πορεία. Ο Τεντόγλου έμεινε εκτός βάθρου σε μεγάλη διοργάνωση για πρώτη φορά μετά το 2019 φέτος τον Μάρτιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου στη Ναντζίνγκ, καταλαμβάνοντας την 5η θέση.



Τα 13 μετάλλια του Τεντόγλου

Ολυμπιακοί Αγώνες

Χρυσό Τόκιο 2021

Χρυσό Παρίσι 2024

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα

Χρυσό Βουδαπέστη 2023

Ασημένιο Γιουτζίν 2022

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα

Χρυσό Βερολίνο 2018

Χρυσό Μόναχο 2022

Χρυσό Ρώμη 2024

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού

Χρυσό Βελιγράδι 2022

Χρυσό Γλασκώβη 2024

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κλειστού

Χρυσό Γλασκώβη 2019

Χρυσό Τορούν 2019

Χρυσό Κωνσταντινούπολη 2019

Ευρωπαϊκοί Αγώνες

Χρυσό Κρακοβία 2023



