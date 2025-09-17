Τεντόγλου: Ο τραυματισμός τον υποχρέωσε στον χειρότερο αγώνα της καριέρας του
Ο Μίλτος Τεντόγλου πέρασε μια δύσκολη χρονιά, με σκαμπανεβάσματα στις επιδόσεις του, με ιώσεις στον κλειστό στίβο κι αποκορύφωμα τον τελικό του μήκους στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Τόκιο.
Ο 27χρονος πρωταθλητής από το πρώτο άλμα του έδειξε να μην πατά όπως θα ήθελε στη μάχη να διατηρήσει τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή. Ο τραυματισμός του αποτέλεσε τροχοπέδη στην προσπάθειά του, με αποτέλεσμα να ολοκληρώσει τον αγώνα του στα τρία άλματα και την ασυνήθιστη 11η θέση στην κατάταξη, στη χειρότερη παρουσία του σε τελικό μεγάλης διοργάνωσης από το 2019 και την απαρχή συλλογής των χρυσών μεταλλίων σε επίπεδο ανδρών.
Τότε ο Τεντόγλου έγινε πρωταθλητής Ευρώπης στον κλειστό στίβο στη Γλασκώβη (ήταν και πρωταθλητής Ευρώπης Κ23 στο Γκέφλε το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς) και άνοιξε μια περίοδος απόλυτης κυριαρχίας, μέχρι το Παρίσι όταν πέτυχε το back to back στα χρυσά μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Σε αυτή την περίοδο ο αθλητής του Γιώργου Πομάσκι φόρεσε στο στήθος του 12 χρυσά μετάλλια σε όλες τις διοργανώσεις, που θα ήταν 13, αν στον τελικό του παγκοσμίου πρωταθλήματος στο Γιουτζίν το 2022 ο Κινέζος Γουάνγκ Τζιανάν δεν του «έκλεβε» το χρυσό μετάλλιο στο 6ο άλμα.
Προσθέστε στα παραπάνω και την κατάκτηση του διαμαντιού στα Diamond League το 2022 στη Ζυρίχη, σε μια ονειρεμένη πορεία. Ο Τεντόγλου έμεινε εκτός βάθρου σε μεγάλη διοργάνωση για πρώτη φορά μετά το 2019 φέτος τον Μάρτιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου στη Ναντζίνγκ, καταλαμβάνοντας την 5η θέση.
Τα 13 μετάλλια του Τεντόγλου
Ολυμπιακοί Αγώνες
- Χρυσό Τόκιο 2021
- Χρυσό Παρίσι 2024
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
- Χρυσό Βουδαπέστη 2023
- Ασημένιο Γιουτζίν 2022
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα
- Χρυσό Βερολίνο 2018
- Χρυσό Μόναχο 2022
- Χρυσό Ρώμη 2024
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού
- Χρυσό Βελιγράδι 2022
- Χρυσό Γλασκώβη 2024
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κλειστού
- Χρυσό Γλασκώβη 2019
- Χρυσό Τορούν 2019
- Χρυσό Κωνσταντινούπολη 2019
Ευρωπαϊκοί Αγώνες
- Χρυσό Κρακοβία 2023
