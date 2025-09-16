Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: Εκτός τελικού η Κορένεβα στο τριπλούν
Αποστολή στο Τόκιο: Πηνελόπη Γκιώνη
Την εμφάνισή της στον προκριματικό του τριπλούν γυναικών ολοκλήρωσε η Ελληνίδα πρωταθλήτρια Οξάνα Κορένεβα, στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα του Τόκιο.
Η αθλήτρια του Δημήτρη Σιούντρη ξεκίνησε με άλμα στα 13.50μ ενώ στη δεύτερη προσπάθεια βελτιώθηκε με 13.66μ. Στο τρίτο και τελευταίο της άλμα, η Κορένεβα προσγειώθηκε στα 13.61μ με αποτέλεσμα να μείνει εκτός της 12άδας των φιναλίστ.
Ο τελικός έκλεισε στα 14.00μ με την Κορένεβα να κατακτά την 24η θέση.
