Πηνελόπη Γκιώνη
κορένεβα
Δεν κατάφερε να βγάλει το άλμα που χρειαζόταν η Οξάνα Κορένεβα, στον προκριματικό του τριπλούν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου.
Αποστολή στο Τόκιο: Πηνελόπη Γκιώνη

Την εμφάνισή της στον προκριματικό του τριπλούν γυναικών ολοκλήρωσε η Ελληνίδα πρωταθλήτρια Οξάνα Κορένεβα, στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα του Τόκιο.

Η αθλήτρια του Δημήτρη Σιούντρη ξεκίνησε με άλμα στα 13.50μ ενώ στη δεύτερη προσπάθεια βελτιώθηκε με 13.66μ. Στο τρίτο και τελευταίο της άλμα, η Κορένεβα προσγειώθηκε στα 13.61μ με αποτέλεσμα να μείνει εκτός της 12άδας των φιναλίστ.

Ο τελικός έκλεισε στα 14.00μ με την Κορένεβα να κατακτά την 24η θέση.

