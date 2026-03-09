Γιούρτσεβεν: Τρομερός ο Τούρκος στο ντεμπούτο του στην G-League
Μετά το «διαζύγιο» με τον Παναθηναϊκό, ο Τούρκος σέντερ ψάχνει την μεγάλη επιστροφή στο NBA μέσα από την G-League και τους Ρίο Γκράντε Βάλεϊ Βάιπερς.
Στο ντεμπούτο του με την θυγατρική ομάδα των Χιούστον Ρόκετς, ο Γιούρτσεβεν πραγματοποίησε τρομερό παιχνίδι «γράφοντας» double-double στην στατιστική του.
Συγκεκριμένα ήταν «πενταδάτος», αγωνίστηκε 27 λεπτά και σε αυτό το διάστημα μέτρησε 22 πόντους με 10/16 εντός παιδιάς, 1/2 βολές, 14 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 τάπες!
Δείτε το σχετικό βίντεο με τις καλύτερες στιγμές του
WELCOME BACK TO THE G LEAGUE! 🔥🚀— NBA G League (@nbagleague) March 8, 2026
Former NBA center Ömer Yurtseven dropped 22 PTS (10/16 FG) and 14 REB in his @RGVVipers debut. pic.twitter.com/a00966GHDg
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.