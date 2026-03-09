Γιούρτσεβεν: Τρομερός ο Τούρκος στο ντεμπούτο του στην G-League

Γιουρτσεβεν

Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν πραγματοποίησε ονειρικό ντεμπούτο στην G-League σημειώνοντας double-double με την θυγατρική ομάδα των Χιούστον Ρόκετς.

Μετά το «διαζύγιο» με τον Παναθηναϊκό, ο Τούρκος σέντερ ψάχνει την μεγάλη επιστροφή στο NBA μέσα από την G-League και τους Ρίο Γκράντε Βάλεϊ Βάιπερς.

Στο ντεμπούτο του με την θυγατρική ομάδα των Χιούστον Ρόκετς, ο Γιούρτσεβεν πραγματοποίησε τρομερό παιχνίδι «γράφοντας» double-double στην στατιστική του.

Συγκεκριμένα ήταν «πενταδάτος», αγωνίστηκε 27 λεπτά και σε αυτό το διάστημα μέτρησε 22 πόντους με 10/16 εντός παιδιάς, 1/2 βολές, 14 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 τάπες!

Δείτε το σχετικό βίντεο με τις καλύτερες στιγμές του

 
