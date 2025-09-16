Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: Για την υπέρβαση στο τριπλούν η Κορένεβα
Αποστολή στο Τόκιο: Πηνελόπη Γκιώνη
Για πρώτη φορά στην καριέρα της, η πρωταθλήτρια του τριπλούν Οξάνα Κορένεβα θα αγωνιστεί σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου. Η άλτρια του Δημήτρη Σιούντρη είναι έτοιμη να κάνει μία εμφάνιση που θα της χαρίσει την πρόκριση στον τελικό, αν και αυτό θα χρειαστεί λογικά μία υπέρβαση από εκεί.
Η Κορένεβα έχει φετινό ρεκόρ 14.03μ, το οποίο είναι και ατομικό της ρεκόρ, και στοχεύει στο να κάνει ένα νέο ατομικό ρεκόρ το οποίο μπορεί και να της δώσει την πρόκριση στον τελικό. Το όριο για απευθείας πρόκριση είναι στα 14.35μ ενώ στο προηγούμενο Παγκόσμιο πρωτάθλημα, ο τελικός είχε κλείσει σε 14.13μ - μία επίδοση που η Κορένεβα έχει δείξει πως έχει στα πόδια της.
Δείτε ΕπίσηςΚαραλής: Μαγικός Μανόλο, δευτεραθλητής κόσμου!
COSMOTE TELEKOM, Υπερήφανος Χορηγός Εθνικής Ομάδας Στίβου
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.