Στο πρώτο της Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου θα αγωνιστεί η Οξάνα Κορένεβα με στόχο την υπέρβαση και την πρόκριση στον τελικό.

Αποστολή στο Τόκιο: Πηνελόπη Γκιώνη

Για πρώτη φορά στην καριέρα της, η πρωταθλήτρια του τριπλούν Οξάνα Κορένεβα θα αγωνιστεί σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου. Η άλτρια του Δημήτρη Σιούντρη είναι έτοιμη να κάνει μία εμφάνιση που θα της χαρίσει την πρόκριση στον τελικό, αν και αυτό θα χρειαστεί λογικά μία υπέρβαση από εκεί.

Η Κορένεβα έχει φετινό ρεκόρ 14.03μ, το οποίο είναι και ατομικό της ρεκόρ, και στοχεύει στο να κάνει ένα νέο ατομικό ρεκόρ το οποίο μπορεί και να της δώσει την πρόκριση στον τελικό. Το όριο για απευθείας πρόκριση είναι στα 14.35μ ενώ στο προηγούμενο Παγκόσμιο πρωτάθλημα, ο τελικός είχε κλείσει σε 14.13μ - μία επίδοση που η Κορένεβα έχει δείξει πως έχει στα πόδια της.

COSMOTE TELEKOM, Υπερήφανος Χορηγός Εθνικής Ομάδας Στίβου