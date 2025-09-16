Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου - Εμμανουήλ Καραλής: Τα χρήματα που παίρνει για το αργυρό μετάλλιο
Αποστολή στο Τόκυο: Πηνελόπη Γκιώνη
Η δεύτερη θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου που γίνεται στο Τόκυο, αυτές τις μέρες, δεν προσφέρει στον Εμμανουήλ Καραλή μόνο το αργυρό μετάλλιο. Ο Έλληνας πρωταθλητής θα λάβει και ένα χρηματικό ποσό για την επιτυχία του αυτή.
Σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από την διοργάνωση, ο 25χρονος Μανόλο θα πάρει 35.000 ευρώ, ενώ το αντίστιχο ποσό για τον Μόντο Ντουμπλάντις που έκανε και παγκόσμιο ρεκόρ είναι 100.000.
Μάλιστα, οι διοργανωτές μετά την απονομή των μεταλλιών, έδωσαν στον Σουηδό μία μεγάλη επιτυχία με το ποσό αυτό.
Φυσικά, ο Εμμανουήλ Καραλής δεν έχασε την ευκαιρία για χαβαλέ με τον φίλο του και επιχείρησε να του την κλέψει.
