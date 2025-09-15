Ο Άρμαντ Ντουπλάντις εκτός από το παγκόσμιο ρεκόρ στα 6,30μ., βελτίωσε τη δική του μεγαλύτερη διαφορά νίκης σε τελικό παγκοσμίου πρωταθλήματος.

Ο Άρμαντ Ντουπλάντις απλά δεν έχει αντίπαλο, ο 25χρονος Σουηδός στο Εθνικό Στάδιο του Τόκιο κατέκτησε το 3ο διαδοχικό χρυσό μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα και το συνδύασε με το 14ο παγκόσμιο ρεκόρ της καριέρας του.

Με την 1η προσπάθεια πέρασα τα 5,55μ. 5,85μ., 5.95μ., 6.00μ., 6.15μ. κι έχοντας εξασφαλίσει την πρωτιά απέναντι στον μαγικό Εμμανουήλ Καραλή, ζήτησε ο πήχης να ανέβει στα 6.30μ.

Εκεί απέτυχε για λίγο στα δύο πρώτα άλματα, όμως στο 3ο πέρασε πάνω από τα 6,30μ. Αυτόματα ο Ντουπλάντις πετύχαινε ένα ιδιότυπο ρεκόρ: Τη νίκη με τη μεγαλύτερη διαφορά στο ύψος στην ιστορία των παγκοσμίων πρωταθλημάτων.

Ο Ντουπλάντις με τα 6.30μ. είχε διαφορά 30 πόντων από τον Εμμανουήλ Καραλή, που κατέκτησε το ασημένιο με 6,00μ. Η προηγούμενη μεγαλύτερη διαφορά ήταν στα 27 εκατοστά κι ανήκε στον Ντουπλάντις από το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Γιουτζίν το 2022: Eκεί με παγκόσμιο ρεκόρ στα 6,21μ., άφησε πίσω του τον Αμερικανό, Κρις Νίλσεν και τον Ερνεστ Ομπιένα από τις Φιλιππίνες, που σημείωσαν 5,94μ.

COSMOTE TELEKOM. Υπερήφανος Χορηγός Εθνικής Ομάδας Στίβου και Μεγάλος Χορηγός ΣΕΓΑΣ