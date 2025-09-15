Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου, περνώντας τα 6.00μ., προσθέτοντας παράλληλα ακόμη ένα μετάλλιο στη συλλογή του.

Το 12ο μετάλλιο στην καριέρα του προσέθεσε ο Εμμανουήλ Καραλής! Ο Ελληνας αθλητής κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου στο Τόκιο, κάνοντας επιτυχημένη προσπάθεια στα 6.00μ.

Τα μετάλλια του Εμμανουήλ Καραλή

Ολυμπιακοί Αγώνες

Χάλκινο Παρίσι 2024

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα

Ασημένιο Τόκιο 2025

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα

Ασημένιο Ρώμη 2024

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού

Ασημένιο Ναντζίνγκ 2025

Χάλκινο Γλασκώβη 2024

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού

Χρυσό Άπελντοορν 2025

Ασημένιο Κωνσταντινούπολη 2023

Ευρωπαϊκοί Αγώνες

Ασημένιο Κρακοβία 2023

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U23

Ασημένιο Ταλίν 2021

Ασημένιο Γκέφλε 2019

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα παίδων

Χάλκινο Κάλι 2015

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα παίδων

Χρυσό Τιφλίδα 2016

