Καραλής: Τα μετάλλια της καριέρας του Μανόλο

Δημήτρης Μύτικας
Καραλής, Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου
Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου, περνώντας τα 6.00μ., προσθέτοντας παράλληλα ακόμη ένα μετάλλιο στη συλλογή του.
σεγασς

Το 12ο μετάλλιο στην καριέρα του προσέθεσε ο Εμμανουήλ Καραλής! Ο Ελληνας αθλητής κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου στο Τόκιο, κάνοντας επιτυχημένη προσπάθεια στα 6.00μ.

Τα μετάλλια του Εμμανουήλ Καραλή

Ολυμπιακοί Αγώνες

  • Χάλκινο Παρίσι 2024

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα

Δείτε Επίσης

Καραλής: Μαγικός Μανόλο, δευτεραθλητής κόσμου!
karalis_asimenio
  • Ασημένιο Τόκιο 2025

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα

  • Ασημένιο Ρώμη 2024

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού

  • Ασημένιο Ναντζίνγκ 2025
  • Χάλκινο Γλασκώβη 2024

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού

  • Χρυσό Άπελντοορν 2025
  • Ασημένιο Κωνσταντινούπολη 2023

Ευρωπαϊκοί Αγώνες

  • Ασημένιο Κρακοβία 2023

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U23

  • Ασημένιο Ταλίν 2021
  • Ασημένιο Γκέφλε 2019

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα παίδων

  • Χάλκινο Κάλι 2015

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα παίδων

  • Χρυσό Τιφλίδα 2016

COSMOTE TELEKOM. Υπερήφανος Χορηγός Εθνικής Ομάδας Στίβου και Μεγάλος Χορηγός ΣΕΓΑΣ

@Photo credits: INTIME
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ Τελευταία Νέα