Καραλής: Τα μετάλλια της καριέρας του Μανόλο
Το 12ο μετάλλιο στην καριέρα του προσέθεσε ο Εμμανουήλ Καραλής! Ο Ελληνας αθλητής κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου στο Τόκιο, κάνοντας επιτυχημένη προσπάθεια στα 6.00μ.
Τα μετάλλια του Εμμανουήλ Καραλή
Ολυμπιακοί Αγώνες
- Χάλκινο Παρίσι 2024
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
- Ασημένιο Τόκιο 2025
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα
- Ασημένιο Ρώμη 2024
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού
- Ασημένιο Ναντζίνγκ 2025
- Χάλκινο Γλασκώβη 2024
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού
- Χρυσό Άπελντοορν 2025
- Ασημένιο Κωνσταντινούπολη 2023
Ευρωπαϊκοί Αγώνες
- Ασημένιο Κρακοβία 2023
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U23
- Ασημένιο Ταλίν 2021
- Ασημένιο Γκέφλε 2019
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα παίδων
- Χάλκινο Κάλι 2015
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα παίδων
- Χρυσό Τιφλίδα 2016
