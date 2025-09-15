Ο Εμμανουήλ Καραλής ήταν από τους πρώτους που πανηγύρισαν το παγκόσμιο ρεκόρ του Μόντο Ντουπλάντις, με τον Έλληνα να τον σηκώνει στα χέρια του με μία μεγάλη αγκαλιά, έπειτα το τέλος της προσπάθειας που σφράγισε το μεγάλο επίτευγμα του Σουηδού.

O τελικός του άλματος επί κοντώ στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου στο Τόκιο τελείωσε με χαμόγελα, αγκαλιές και ένα μεγάλο παγκόσμιο ρεκόρ από τον Μόντο Ντουπλάντις!

Ο Σουηδός αθλητής κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο με νέο παγκόσμιο ρεκόρ στα 6.30μ, με τον Εμμανουήλ Καραλή να σταματά στα 6.00μ. Ο Σουηδός προσπάθησε να κάνει το παγκόσμιο ρεκόρ με τον Έλληνα αθλητή να είναι δίπλα του και να τον στηρίζει στην προσπάθεια αυτή.

Έπειτα το τέλος της της επιτυχημένης τρίτης προσπάθειας του χρυσού Ολυμπιονίκη στο Παρίσι, ο 25χρονος Έλληνας σήκωσε στα χέρια του τον συναθλητή του με μία μεγάλη αγκαλιά, πανηγυρίζοντας μαζί του αυτό το επίτευγμα.

Δείτε τη στιγμή της μεγάλης αγκαλιάς του Μανόλο στον Ντουπλάντις

