Oι ημιτελικοί που κρύβουν… διαμάντια!

Ημέρες εθνικών ομάδων είναι αυτές που διανύουμε, με τα εισιτήρια για το Παγκόσμιο Κύπελλο να κρίνονται μέσω των μπαράζ.

Οι ημιτελικοί των τεσσάρων «Paths» στα Playoffs των προκριματικών διεξάγονται την Πέμπτη (26/3) ώστε να προκύψουν οι «τελικοί» που θα αναδείξουν τις 4 τελευταίες ομάδες της ευρωπαϊκής ζώνης που θα ταξιδέψουν σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.

Το πιο «βαρύ» όνομα ανάμεσα σε αυτές που συμμετέχουν στα Playoffs είναι η Ιταλία, η οποία έχει καταγράψει αρνητικό ρεκόρ για την πλούσια ιστορία της, με δύο συνεχόμενες αποτυχημένες απόπειρες πρόκρισης σε τελική φάση.

Η τετράκις Παγκόσμια Πρωταθλήτρια υπό τις οδηγίες του Τζενάρο Γκατούζο απέτυχε να προκριθεί απευθείας λόγω της ήττας την τελευταία αγωνιστική του ομίλου από τη Νορβηγία του Χάαλαντ (1-4) και θέλει να κάνει το πρώτο εκ των δύο βημάτων για την τελική φάση απέναντι στη Βόρεια Ιρλανδία στο Μπέργκαμο (21:45).

Η νικήτρια του ζευγαριού θα διεκδικήσει την πρόκριση κόντρα σε Ουαλία ή Βοσνία.

Η ομάδα του Νησιού κέρδισε θέση στα Playoffs μέσω του Nations League και ονειρεύεται την πρώτη παρουσία σε τελική φάση μετά το 1986, όμως οι Ιταλοί αυτή τη φορά δεν θα αφήσουν να τριτώσει το κακό. Στο 1.82 το 1/1 ημίχρονο/τελικό στο Μπέργκαμο.

Στη Βαλένθια η Ουκρανία αντιμετωπίζει ως τυπικά γηπεδούχος τη Σουηδία (21:45) με τη νικήτρια να καλείται να διεκδικήσει το εισιτήριο απέναντι σε Πολωνία ή Αλβανία.

Οι Ουκρανοί του Σεργκέι Ρεμπρόφ τερμάτισαν δεύτεροι στον προκριματικό όμιλο πίσω από τη Γαλλία και θέλουν να βρεθούν σε τελική φάση μετά το 2006, την ώρα που οι Σουηδοί του Γκράχαμ Πότερ κερδίζοντας θέση μέσω του Nations League στοχεύουν σε επιστροφή μετά την απουσία τους από τη διοργάνωση του Κατάρ.

Το εν λόγω ζευγάρι είναι από τα πιο ισορροπημένα των Playoffs, με τις δύο ομάδες να είναι ευάλωτες στην άμυνα. Στο 2.40 το G/G και Over 2.5.

