Η επίσημη προπόνηση στο Ολυμπιακό Στάδιο του Τόκιο ολοκληρώθηκε με αρκετούς σταρ του πρωταθλήματος αλλά και μέλη της Εθνικής ομάδας να επισκέπτονται τον αγωνιστικό χώρο και να παίρνουν μία πρώτη αίσθηση από τη διοργάνωση.

Αποστολή στο Τόκιο: Πηνελόπη Γκιώνη

Παραδοσιακά, η Μέρα Μηδέν είναι η μέρα πριν ανοίξει η αυλαία της διοργάνωσης και η μέρα που αθλητές και αθλήτριες έχουν την ευκαιρία να βρεθούν εντός αγωνιστικού χώρου, να τρέξουν το ταρτάν και να δοκιμάσουν βαλβίδες και βατήρες. Έτσι συνέβη σήμερα, Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου, στο Ολυμπιακό στάδιο του Τόκιο- μία μέρα πριν ξεκινήσει το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου.

Αρκετοί σταρ του πρωταθλήματος βρέθηκαν στο στάδιο σήμερα, συμπεριλαμβανομένης της χρυσής Ολυμπιονίκη στο μήκος Τάρα Ντέιβις και της Παγκόσμιας πρωταθλήτριας στα 400μ με εμπόδια Φέμκε Μπολ, μεταξύ άλλων.

Από ελληνικής πλευράς, η παρουσία του Εμμανουήλ Καραλή στο στάδιο δεν πέρασε απαρατήρητη αφού μόλις κατέφθασε ο πρωταθλητής του επί κοντώ, αρκετοί φωτογράφοι αλλά και δημοσιογράφοι του εξωτερικού πήγαν αμέσως κοντά του με σκοπό να τραβήξουν υλικό για τα social media καθώς ο ίδιος είναι πλέον ένας από τους σταρ του στίβου.

Στο στάδιο βρέθηκαν και άλλα μέλη της ομάδας, με την Ελίνα Τζένγκο να κάνει μία αναγνωριστική επίσκεψη και την Σοφία Αλικανιώτη να τσεκάρει τη διαδρομή για τον αγώνα του βάδην, όπως έκανε και ο Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ. Παράλληλα, η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου έκανε εκκινήσεις ενώ το χαλάρωμά της έκανε και η Οξάνα Κορένεβα, όπως και οι Δημήτρης Παυλίδης και ο Γιάννης Ρίζος. Κωνσταντίνος Ζάλτος και Άγγελος Μαντζουράνης επισκέφθηκαν τον χώρο μετά την προπόνηση.

Φυσικά, μαζί τους βρέθηκαν και οι προπονητές τους με τον Εθνικό προπονητή Χρήστο Μελέτογλου.

Το στάδιο “‘εκλεισε” για το κοινό το μεσημέρι και έκτοτε το τεχνικό επιτελείο της Παγκόσμιας ομοσπονδίας μαζί με τους Ιάπωνες τεχνικούς τσεκάρουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να είναι όλα έτοιμα για την αυριανή πρεμιέρα.