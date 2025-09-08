Το Παγκόσμιο πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου ξεκινά το ερχόμενο Σάββατο 13/9 στο Τόκιο, με την ελληνική ομάδα να αποτελείται από 19 μέλη με προοπτικές για εξαιρετικές εμφανίσεις.

Από το ερχόμενο Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου, το ενδιαφέρον μετατοπίζεται στο Τόκιο και συγκεκριμένα στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου, το οποίο θα διαρκέσει ως τις 21 του μήνα.

Η Ελλάδα εκπροσωπείται από 19 αθλητές και αθλήτριες, με τους σταρ Μίλτο Τεντόγλου, Εμμανουήλ Καραλή και Ελίνα Τζένγκο να ξεχωρίζουν στην αποστολή.

Πρεμιέρα στη διοργάνωση για τα γαλανόλευκα θα κάνουν οι βαδιστές της ομάδας με τον απευθείας τελικό στα 35χλμ βάδην γυναικών και ανδρών με τις Ντρισμπιώτη, Φιάσκα, Αλικανιώτη και τον Παπαμιχαήλ να συμμετέχουν ενώ την ίδια μέρα το απόγευμα ο Καραλής μαζί με τον Ρίζο θα ριχτούν στη μάχη του προκριματικού.

Λόγω της διαφοράς ώρας μεταξύ Ελλάδας και Ιαπωνίας, το πρωινό πρόγραμμα της διοργάνωσης για τη χώρα μας θα είναι τα ξημερώματα ενώ το απογευματινό πρόγραμμα -το οποίο αποτελείται κυρίως από τελικούς- θα είναι το μεσημέρι.

Οι μέρες και οι ώρες που αγωνίζονται οι Έλληνες στο Τόκιο

Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου

02:00 35χλμ βάδην Α/Γ Απευθείας Τελικός | Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, Όλγα Φιάσκα, Σοφία Αλικανιώτη - Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ

–

13:05 Επί κοντώ Α | Εμμανουήλ Καραλής, Γιάννης Ρίζος (ΤΕΛΙΚΟΣ 15/9 14:10)

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου

03:00 Σφυροβολία Γ | Σταματία Σκαρβέλη (ΤΕΛΙΚΟΣ 15/9 15:00)

Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου

03:00 / 04:45 Σφυροβολία Α | Χρήστος Φραντζεσκάκης, Κωνσταντίνος Ζάλτος, Άγγελος Μαντζουράνης (ΤΕΛΙΚΟΣ 16/9 15:00)

03:05 Επί κοντώ Γ | Αριάδνη Αδαμοπούλου (ΤΕΛΙΚΟΣ 16/9 14:10)

–

13:40 Μήκος Α | Μίλτος Τεντόγλου (ΤΕΛΙΚΟΣ 17/9 14:50)

Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου

13:40 Τριπλούν Γ | Οξάνα Κορένεβα (ΤΕΛΙΚΟΣ 18/9 14:55)

Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου

13:30 200μ Γ | Πολυνίκη Εμμανουηλίδου (ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ 18/9 15:24, ΤΕΛΙΚΟΣ 19/9 16:22)

Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου

13:15 Ύψος Γ | Τατιάνα Γκούσιν (ΤΕΛΙΚΟΣ 21/9 13:30)

Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου

13:30 / 15:00 Ακοντισμός Γ | Ελίνα Τζένγκο (ΤΕΛΙΚΟΣ 20/9 15:05)

Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου

01:30 20χλμ βάδην Γ Απευθείας Τελικός | Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, Χριστίνα Παπαδοπούλου, Παναγιώτα Τσινοπούλου

03:00 Δισκοβολία Α | Δημήτρης Παυλίδης (ΤΕΛΙΚΟΣ 21/9 14:00)

03:50 20χλμ βάδην Α Απευθείας Τελικός | Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ