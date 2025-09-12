Μια από τις κορυφαίες μονομαχίες όλων των εποχών στον αθλητισμό, έγινε πριν από 34 χρόνια στο Τόκιο και το Gazzetta θυμάται τον τελικό των τελικών στο μήκος με πρωταγωνιστές τους Μάικ Πάουελ και Καρλ Λιούις.

Το παγκόσμιο πρωτάθλημα επιστρέφει για 3η φορά στην ιστορία του στην Ιαπωνία για την 20ή έκδοσή του, με τη δράση στο Ολυμπιακό Στάδιο να ξεκινά το Σάββατο (13/9).

Ο Μίλτος Τεντόγλου είναι ένας από τους αθλητές που θα επιχειρήσουν να πραγματοποιήσουν το back to back και μετά τη Βουδαπέστη να στεφθεί παγκόσμιος πρωταθλητής και στο Τόκιο.

Είναι η δεύτερη φορά που το παγκόσμιο πρωτάθλημα θα γίνει στο Τόκιο, ενώ το 2007 είχε ταξιδέψει στην Οσάκα.

Όμως η 3η διοργάνωση του παγκοσμίου πρωταθλήματος το 1991 έχει μείνει στην ιστορία, καθώς εκεί έγινε ο πιο σπουδαίος τελικός στην ιστορία του μήκους ανδρών, ο τελικός των τελικός για το αγώνισμα, καθώς σε αυτόν σημειώθηκαν οι δύο από τις τρεις κορυφαίες επιδόσεις όλων των εποχών στο αγώνισμα, που μοιάζουν απλησίαστες μέχρι τις ημέρες μας και μόνο ο Ρόμπερτ Εμιγιάν «απείλησε» με 8,86μ. το 1987.

Πρωταγωνιστές ο Μάικλ Πάουελ με το παγκόσμιο ρεκόρ στα 8,95μ., σε μια από τις κορυφαίες μονομαχίες του αθλητισμού απέναντι στον Καρλ Λιούις, που με κανονικό άνεμο «έγραψε» 8,87μ. και με ευνοϊκό άνεμο 8,91μ., όμως δεν βρέθηκε στην κορυφή.,

Πάμε να σας θυμίσουμε και μαζί σας να θυμηθούμε εκείνο το βράδυ της 30ής Αυγούστου 1991 στο Εθνικό Στάδιο του Τόκιο.

Ο Καρλ Λιούις πέντε ημέρες πριν είχε κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στα 100μ. με παγκόσμιο ρεκόρ στα 9.86.

Στον τελικό του μήκους ο Λιούις μπήκε φουριόζος, με 8,68μ. στο 1ο άλμα, με τον Πάουελ να περνά στη 2η θέση με τα 8.54μ. στο 2ο άλμα. Ο Λιούις άνοιξε τη διαφορά στο 3ο και στο 4ο άλμα, σημειώνοντας με ευνοϊκό άνεμο 8,83μ. και 8.91μ.

Όμως ο Πάουελ απάντησε στην 5η προσπάθεια: 8,95μ. και το παγκόσμιο ρεκόρ του Μπομπ Μπίμον, τα 8,90μ. από τις 18/10/1968 στο υψόμετρο της Πόλης του Μεξικού και στους Ολυμπιακούς Αγώνες, είχε περάσει στην ιστορία.

Ο Λιούις θέλησε να απαντήσει, με κανονικές συνθήκες σημείωσε 8,87μ. και 8,84μ. στα δύο τελευταία του άλματα, όμως δεν ήταν αρκετά.

Το χάλκινο μετάλλιο πήρε ο 3ος Αμερικανός του τελικού, ο σπουδαίος Λάρι Μάιρικς με 8,42μ., με τον Γερμανό, Ντίτμαρ Χάαφ (8,22μ.) και τον Ρουμάνο, Μπόγκνταν Τουντόρ (8,06μ.), να ακολουθούν.

Tα άλματα του Μάικ Πάουελ

7,85μ.

8,54μ.

8,29μ.

Άκυρο

8,95μ. (+0,3 μ./δ.)

Άκυρο

Τα άλματα του Καρλ Λιούις

8,68μ.

Άκυρο

8,83μ. (Με ευνοϊκό άνεμο)

8,91μ. (Με ευνοϊκό άνεμο)

8,87μ.

8,84μ.

Στον ιστορικό τελικό και ο Κουκοδήμος

Σε αυτόν τον τελικό του μήκους στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Τόκιο, υπήρχε και ελληνική συμμετοχή. Ήταν ο Κώστας Κουκοδήμος, που είχε την τύχη να ζήσει από κοντά τα... διαστημικά άλματα των Πάουελ και Λιούις.

Ο Ελληνας πρωταθλητής από την Κατερίνη στον προκριματικό με 8,12μ. είχε εξασφαλίσει την πρόκριση με την 5η καλύτερη επίδοση . Στον τελικό ο Κουκοδήμος με 7,92μ. κατέλαβε τη 12η θέση.

Ο 56χρονος σήμερα Κώστας Κουκοδήμος, με 8,36μ. («Βενιζέλεια» - 1994) έχει την 3η καλύτερη επίδοση όλων των εποχών στην Ελλάδα, πίσω από τους Λούη Τσάτουμα (8,66μ.) και Μίλτο Τεντόγλου (8,65μ.).

