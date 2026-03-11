Η εξήγηση του Τούντορ για την αλλαγή του Κίνσκι στο 17' δεν τον γλίτωσε από το κράξιμο

Η απόφαση του Τούντορ να αντικαταστήσει τον Κίνσκι, μόλις 20 λεπτά μετά την έναρξη του αγώνα της Τότεναμ με την Ατλέτικο Μαδρίτης, ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων.

Η Τότεναμ ταξίδεψε χθες (10/03) στην Ισπανία για να αντιμετωπίσει την Ατλέτικο Μαδρίτης για τον πρώτο αγώνα της φάσης των «16» του Champions League και ηττήθηκε με το βαρύ 5-2, σε ένα βράδυ που πήγαν όλα λάθος για τους φιλοξενούμενους.

Ένα από αυτά τα λάθη ήταν η απόφαση του υπηρεσιακού προπονητή της ομάδας, Ιγκόρ Τούντορ, να ξεκινήσει βασικό για δεύτερη φορά μέσα στη σεζόν τον τερματοφύλακα, Αντονίν Κίνσκι και να τον αντικαταστήσει μόλις 17 λεπτά μετά την έναρξη της αναμέτρησης και αφού είχε ήδη δεχθεί τρία γκολ.

Θυμίζουμε πως ο 22χρόνος κίπερ, παίζοντας στη θέση του Βικάριο, αποσύρθηκε μετά από δύο τρομερά λάθη που έδωσαν στους «ροχιμπλάνκος» το πρώτο και το τρίτο γκολ, με τους συμπαίκτες του Κόνορ Γκάλαχερ, Ντόμινικ Σολάνκε και Ζοάο Παλίνια να τον ακολουθούν μέχρι το τούνελ για να του προσφέρουν την υποστήριξή τους.

Ο νεαρός Τσέχος είχε γλιστρήσει πάνω από το τέρμα για το πρώτο γκολ, δίνοντας στην Ατλέτικο την μπάλα μέσα στην περιοχή, προτού ο Μίκι φαν ντε Βεν γλιστρήσει για το δεύτερο. Μετά και από το δεύτερο λάθος του Κίνσκι, κατά το οποίο κλώτσησε την μπάλα στο δικό του πόδι αφήνοντας τον Χουλιάν Άλβαρεζ με ανοιχτή εστία για το 3-0, ο Κριστιάν Ρομέρο φάνηκε να προτείνει στον Τούντορ να κάνει την αντικατάσταση, με τον προπονητή, ωστόσο, να χαρακτηρίζει την πρόωρη αλλαγή ως «απόφασή μου, φυσικά».

Στην συνέντευξη Τύπου μετά την ολοκλήρωση του παιχνιδιού, ο Κροάτης τεχνικός τόνισε ότι προχώρησε σε αυτή την... πρωτόγνωρη κίνηση για να προστατέψει κυρίως τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή.

«Αυτό που συνέβη είναι πολύ σπάνιο. Είμαι προπονητής εδώ και 15 χρόνια, δεν το έχω ξανακάνει αυτό. Ήταν απαραίτητο για να προστατεύσω αρχικά τον ίδιο και μετά την ομάδα. Ήταν μία πρωτόγνωρη κατάσταση, δεν υπάρχει τίποτα να σχολιάσω».

«Δυστυχώς, συνέβη σε αυτό το μεγάλο παιχνίδι. Ζήτησε συγγνώμη. Η ομάδα είναι μαζί του, κι εγώ επίσης. Μίλησα μαζί του. Καταλαβαίνει τη στιγμή, καταλαβαίνει γιατί βγήκε έξω. Όπως είπα, είναι ένας πολύ καλός τερματοφύλακας. Είμαστε μαζί του, είμαστε όλοι μαζί σε αυτό. Δεν έχει να κάνει ποτέ με έναν μόνο παίκτη».

«Ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο για εμάς σε αυτή τη στιγμή που είμαστε τόσο εύθραυστοι, τόσο αδύναμοι (να τον κρατήσω μέσα). Αναγνωρίζω ποιοι είμαστε και ποια προβλήματα έχουμε. Αναγνωρίζω ότι σε κάθε παιχνίδι συμβαίνει κάτι. Μερικές φορές είναι πολύ δύσκολο να το εξηγήσεις, αλλά φέτος όλα δείχνουν πως πάνε εναντίον μας».

🚨 Igor Tudor: “Playing Kinsky was the right call, he’s a talented GK. Then something happened… I’ve never seen anything like this in 15 years”.



— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 10, 2026

Η δυσαρέσκεια του Χαρτ

Τα λόγια του Τούντορ πάντως δεν φάνηκαν να πείθουν, με τον πρώην τερματοφύλακα της Μάντσεστερ Σίτι, Τζο Χαρτ, να «κατακεραυνώνει» τον Κροάτη για αυτή του την απόφαση.

🚨Joe Hart is fuming at Igor Tudor at half time, after footage shows Tudor didn't acknowledge Kinsky as he was subbed after 14 minutes.

«Για να φτάσεις σε αυτό το επίπεδο, έχοντας υπογράψει με την Τότεναμ, ένα λάθος δεν σε αλλάζει. Αυτό είναι ένα τεχνικό λάθος, αλλά τι προηγείται αυτού... ήταν η σωστή απόφαση; Ίσως ήταν. Αλλά αυτό που είδα μετά... Μισώ να αντιδρώ, επειδή μου αρέσει να γνωρίζω όλα τα γεγονότα. Αλλά το γεγονός ότι τον έβγαλε εκτός σε αυτή την κατάσταση... Μην ξεχνάμε πως είναι νέος, 22 ετών, δεν είναι καν μεγάλος άντρας, δεν έχει κάνει τίποτα για να βλάψει την Τότεναμ».

«(Είχε πράγματι) μερικές κακές στιγμές, αλλά να τον αντικαταστήσουν σε αυτή την κατάσταση και να μην αναγνωρίσουν καν την προσπάθεια του; Κάθε ένας από τους παίκτες της Τότεναμ που νιώθει τον πόνο δεν ξέρει τι να κάνει. Πώς είναι καλό αυτό γι' αυτόν αυτή η αλλαγή;».

Ο Άγγλος πρώην διεθνής συνέχισε λέγοντας πως: «Είναι κάτι που συμβαίνει με τους τερματοφύλακες, πρέπει να αποδεχτείς ότι θα έχεις τέτοιες βραδιές. Όλοι τις έχουν. Οι Μπουφόν, Νόιερ, Σμάιχελ. Έχουν περάσει στιγμές, αλλά με όσα συνέβησαν τώρα, θα τον κάνουν να νιώθει τόσο ανεπιθύμητος όσο αφορά τη διοίκηση».

«Πρέπει να σου φέρονται σαν άνθρωπο, έστω και λίγο. Καταλαβαίνω την κατάσταση. Αυτό χρειάζεται σοβαρό έλεγχο. Η τρέλα συμβαίνει συνέχεια στο ποδόσφαιρο. Αυτό ήταν τρέλα, ο προπονητής ίσως δεν το χειρίστηκε όπως θα έπρεπε».

«'Σπάραξε' η καρδιά μου για εκείνον (για τον Κίνσκι). Είχε 14 φριχτά λεπτά, γλίστρησε και δέχθηκε και 3ο γκολ. Δεν ξέρω τι να πω. Έχω στεναχωρηθεί πολύ για το παλικάρι».