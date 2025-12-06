Ο Στέλιος Μαλεζάς ανακοίνωσε τους 23 παίκτες που συμπεριέλαβε στην αποστολή για τον αγώνα πρωταθλήματος της ΑΕΛ Novibet κόντρα στον Παναθηναϊκό

Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία για τον αυριανό αγώνα της ΑΕΛ Novibet εναντίον του Παναθηναϊκού, με τον προπονητή των «βυσσινί», Στέλιο Μαλεζά να ανακοινώνει τους 23 ποδοσφαιριστές που συμπεριέλαβε στην αποστολή, για την αναμέτρηση η οποία θα διεξαχθεί στην «AEL FC ARENA», στο πλαίσιο της 13ης Αγωνιστικής της Stoiximan Superleague.

Εκτός θα παραμείνει ο Παντελάκης, που εκτίει ποινή καρτών, αλλά και ο Αμρ Ουάρντα, που αναμένεται να αποχωρήσει σύντομα από τον σύλλογο, μετά το σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα στο οποίο υπέπεσε

Η αποστολή που ανακοίνωσε ο Έλληνας τεχνικός περιλαμβάνει τους: Μελίσσας, Αναγνωστόπουλος, Αποστολάκης, Φερίγκρα, Ηλιάδης, Παπαγεωργίου, Δεληγιαννίδης, Κοσονού, Κοβάτσεβιτς, Τσάκλα, Στάικος, Αντράντα, Σουρλής, Ατανάσοφ, Πέρεζ, Χατζηστραβός, Παυλής, Σαγάλ, Τούπτα, Γιούσης, Βινιάτο, Πασάς, και Γκαράτε.