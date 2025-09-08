Εμμανουηλίδου στο GWomen: «Τελευταία κούρσα ως Κ23 στο Παγκόσμιο και θέλω νέο πανελλήνιο ρεκόρ»

Το 2025 για την Πολυνίκη Εμμανουηλίδου ήταν το απόλυτο “κυνήγι” των ρεκόρ. Μετά από ένα μεγάλο ατομικό ρεκόρ στον κλειστό στίβο και τα 60μ, όταν στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κλειστού στίβου έτρεξε την απόσταση σε 7.18 για να καταρρίψει το 7.24 που είχε, έβαλε στόχο τα ρεκόρ στον ανοιχτό.

Μέχρι και τώρα, και ενώ έχει φτάσει κοντά, δεν έχει καταφέρει ακόμη να βελτιώσει ξανά το δικό της πανελλήνιο ρεκόρ Κ23 στα 200μ (22.84). Ωστόσο, πέτυχε άλλους στόχους της καθώς κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κ23, στο Μπέργκεν, στα 100μ.

Στο ερχόμενο Παγκόσμιο πρωτάθλημα έχει βάλει στόχο να το καταφέρει αυτό, έχοντας ως πρώτο στόχο της το ρεκόρ στα 200μ και έπειτα να κάνει μία αξιοπρεπή εμφάνιση και στα 100μ.

Η ίδια μίλησε στο Gazzetta Women και εξήγησε πως παρ’ ότι τα μεγάλα ταξίδι δεν της ταιριάζουν, ανυπομονεί να βρεθεί στο Τόκιο και να τρέξει ανάμεσα σε κορυφαίες.

«Στόχος να "ρίξω" κι άλλο το πανελλήνιο ρεκόρ Κ23»

«Είμαι καλά. Ακόμη και να μην έπαιρνα την πρόκριση στα 100μ δεν θα με πείραζε καθώς ούτως ή άλλως ο στόχος μου είναι το 200μ αυτή τη στιγμή.

Είναι η τελευταία μου χρονιά στην Κ23 και ο τελευταίος αγώνας σε αυτή την κατηγορία, οπότε ο στόχος μου είναι να “ρίξω” κι άλλο το πανελλήνιο ρεκόρ.

Τα που 100μ που θα τρέξω θα με βοηθήσουν για το 200άρι, γιατί έχουν πολύ μεγάλη απόσταση μεταξύ τους. Και πιστεύω ότι θα με βοηθήσει αυτό.

Είμαι ενθουσιασμένη που θα πάω στο Τόκιο αλλά εμένα δεν μου αρέσει καθόλου να ταξιδεύω, δεν μου αρέσουν καθόλου τα μεγάλα ταξίδια. Το μόνο που με χαλάει είναι αυτό, αλλά μου αρέσει το σούσι οπότε ανυπομονώ».

Η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου αγωνίζεται την πρώτη μέρα του πρωταθλήματος (13/9) στα 100μ ενώ θα μπει στο 200άρι στις 17/9.