Η εθνική ομάδα στίβου θα αριθμεί οριστικά 19 αθλητές κι αθλήτριες στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Τόκιο.

Οριστικοποιήθηκε ο αριθμός των αθλητών και των αθλητριών που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Τόκιο, που θα διεξαχθεί από τις 13 μέχρι τις 21 Σεπτεμβρίου.

Έτσι η Ελλάδα θα λάβει μέρος στην κορυφαία διοργάνωση της χρονιάς με 19 αθλητές και αθλήτριες, καθώς από τις αποσύρσεις της τελευταίας στιγμής ευνοήθηκε ο Δημήτρης Παυλίδης.

Ο πρωταθλητής της δισκοβολίας ήταν πρώτος επιλαχών, αλλά κέρδισε την τελευταία στιγμή το εισιτήριο και θα λάβει μέρος στο πρώτο παγκόσμιο πρωτάθλημα της καριέρας του.

Τα νέα ήταν ευχάριστα και για την Πολυνίκη Εμμανουηλίδου, καθώς απέκτησε το δικαίωμα να αγωνιστεί, μετά τα 200μ. και στα 100 μέτρα, αν και την τελευταία μέρα επίτευξης των ορίων ήταν οχτώ θέσεις πάνω από την 48η.

Εντός πρόκρισης (50άδας) βρέθηκε και η Έφη Κουρκουτσάκη. Ωστόσο, ως τέταρτη Ελληνίδα στο αγώνισμα των 35 χλμ. βάδην δεν μπορεί να λάβει μέρος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα εκτός κι αν μέχρι τη Δευτέρα (1/9), ημέρα που ο ΣΕΓΑΣ θα δηλώσει την τελική ομάδα στη World Athetics, παραιτηθεί της θέσης της -για οποιοδήποτε λόγο- μία εκ των Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, Όλγα Φιάσκα και Σοφία Αλικανιώτη, που έχουν μεγαλύτερη βαθμολογία και καταλαμβάνουν τις τρεις θέσεις που μπορεί να αξιοποιήσει η Ελλάδα.

Ο Αντώνης Μέρλος, αν και ήταν πολύ κοντά στην πρόκριση, καθώς ήταν 38ος έχοντας τους ίδιους βαθμούς με τον 36ο που θα έπαιρνε το τελευταίο εισιτήριο, δεν στάθηκε τυχερός και το όνομά του δεν περιλαμβάνεται στην τελική λίστα.

Η Κατερίνα Στεφανίδη ήταν εντός πρόκρισης, ωστόσο έγινε μητέρα πριν από μερικές εβδομάδες και δεν ήταν έτοιμη να αγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο.

Η σύνθεση της εθνικής ομάδας