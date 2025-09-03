Ο Γιάκομπ Ινγκεμπρίγκτσεν αποφασίστηκε να αγωνιστεί στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Τόκιο, παρότι έχει να τρέξει από τον Μάρτιο, εξ αιτίας του τραυματισμού στον αχίλλειο τένοντα.

Έπειτα από μια περίοδο αβεβαιότητας, που προκάλεσε ο τραυματισμός στον αχίλλειο τένοντα, ο Γιάκομπ Ινγκεμπρίγκτσεν θα δώσει κανονικά το «παρών» στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Τόκιο, που ξεκινά το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου.

Ο 25χρονος Νορβηγός ολυμπιονίκης στα 1.500μ. στο Τόκιο το 2021 και στα 5.000μ. στο Παρίσι, αποφασίστηκε να πάρει μέρος στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, έστω κι αν οι τελευταίοι του αγώνες ήταν τον Μάρτιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου στη Ναντζίνγκ, όπου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 1.5000μ. και στα 3.000μ.

Ο Γιάκομπ Ινγκεμπρίγκτσεν βρίσκεται στη σύνθεση της νορβηγικής ομάδας για το παγκόσμιο πρωτάθλημα, έχει δηλωθεί στα 1.500μ. και στα 5.000μ., όμως δεν έχει αποφασιστεί στο αγώνισμα που θα πάρει μέρος ή αν θα τρέξει και στις δύο αποστάσεις.

Σε δηλώσεις του στο νορβηγικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα NRK, ο Ινγκεμπρίγκτσεν δήλωσε: «Μπορεί να μην είναι η καλύτερη ιδέα να αγωνιστείς σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα, χωρίς προηγουμένως να έχει αγώνες, αλλά αυτό είναι το νόημα; Θα τρέξω, αυτό είναι το νόημα της ζωής μου, να αγωνίζομαι. Δεν μπορεί να είναι τόσο δύσκολο. Τώρα θα δούμε τι θα συμβεί. Είμαι χαρούμενος που έφτασα μέχρι εδώ, αλλά, φυσικά, δεν θα πάω στο παγκόσμιο πρωτάθλημα μόνο για να αγωνιστώ».

Jakob Ingebrigtsen just posted the following to Instagram: “Normal service has resumed 💦📈”



After months of rehabbing an Achilles injury and cross training, looks like he’s back to running. pic.twitter.com/6OZUmB9Z6M — CITIUS MAG (@CitiusMag) July 14, 2025

Ο Γιάκομπ Ινγκεμπρίγκτσεν έχει αναδειχθεί παγκόσμιος πρωταθλητής στα 5.000μ. στις δύο τελευταίες διοργανώσεις, στο Γιουτζίν το 2022 και στη Βουδαπέστη το 2023, ενώ ήταν 2ος στα 1.500μ., με τους Βρετανούς, Τζέικ Γουάιτμαν στο Γιουτζίν και Τζος Κερ στη Βουδαπέστη, να του κάνουν τη ζημιά.

Στα 1.500μ. με 3:26.73 από τον Ιούλιο του 2024 στο Μονακό, είναι ο κάτοχος του ρεκόρ Ευρώπης και της 4ης κορυφαίας επίδοσης όλων των εποχών, ενώ στα 5.000μ. έχει ρεκόρ στα 12:48.45 από το 2021.