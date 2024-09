Ο Γιάκομπ Ινγκεμπρίγκτσεν έτρεξε για πρώτη φορά ημιμαραθώνιο στους δρόμους της Κοπεγχάγης και η εμπειρία του δεν ήταν η καλύτερη δυνατή.

Ο Γιάκομπ Ινγκεμπρίγκτσεν 48 ώρες μετά την κατάκτηση του «διαμαντιού» στα 1.500μ. στον τελικό των Diamond League στις Βρυξέλλες, βρέθηκε στην Κοπεγχάγη δοκιμάζοντας για πρώτη φορά τις δυνάμεις τους στην απόσταση του ημιμαραθώνιου δρόμου.

Και η πρώτη εμπειρία για τον 25χρονο ολυμπιονίκη ήταν τραυματική. Μετά το 10 χλμ., όταν πέρασε σε 27:27, πετυχαίνοντας ρεκόρ Νορβηγίας σε δημόσια οδό, ο Ινγκεμπρίγκτσεν βρήκε στο περίφημο δρομικό «τείχος».

Jakob Ingebrigtsen walkong the Copenhagen Half isn't a good look for someone who's been as cocky as he has recently. https://t.co/HXuPaDh7vz