Ο Παναθηναϊκός μηδένισε τις πιθανότητες τίτλου: Πόσες έχουν Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ

Ο υπερυπολογιστής του Football Meets Data προβλέπει την τελική θέση Ολυμπιακού, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Παναθηναϊκού.

Η χθεσινή 12η αγωνιστική της Stoiximan SuperLeague δεν άλλαξε πολλά πράγματα στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, καθώς στις πρώτες θέσεις συνεχίζουν να βρίσκονται κατά σειρά Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, με τον Παναθηναϊκό ουσιαστικά να μηδενίζει τις πιθανότητες τίτλου.

Βλέπετε, η χθεσινή ήττα από την Ένωση στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας, αύξησε την διαφορά από τους Πειραιώτες στους 13 βαθμούς, οι οποίοι στην καλύτερη να γίνουν 10 αν οι «πράσινοι» πάρουν το εξ αναβολής παιχνίδι της 1ης αγωνιστικής με τον ΟΦΗ, εντός έδρας.

Η βαθμολογία

1. Ολυμπιακός 31

2. ΠΑΟΚ 29

3. ΑΕΚ 28

4. Λεβαδειακός 21

5. Βόλος 21

6. Παναθηναϊκός 18

7. Άρης 16

8. Κηφισιά 15

9. Παναιτωλικός 12

10. Αστέρας AKTOR 11

11. Ατρόμητος 9

12.ΟΦΗ 9

13. ΑΕΛ Novibet 7

14. Πανσερραϊκός 5

Πρωτάθλημα για Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ

Έτσι, όπως εύκολα καταλαβαίνει κανείς, ουσιαστικά στην μάχη για την διεκδικήση του τίτλου έχουν μείνει ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ. Ο υπερυπολογιστής του Football Meets Data, ο οποίος αναλύει δεδομένα κάθε ομάδας ξεχωριστά, έβγαλε τις πιθανότητες που έχουν για να χαμογελάσουν στο τέλος της σεζόν...

Το αποτέλεσμά τους, χρίζει τους Πειραιώτες ακλόνητο φαβορί καθώς κατά 74,8% θα κατακτήσουν το πρωτάθλημα, ενώ ακολουθεί ο ΠΑΟΚ με 17,5%, ενώ το ποσοστό της ΑΕΚ είναι 7,2%. Όσον αφορά τον Παναθηναϊκό; Οι ελπίδες του περιορίζονται στο 0,5%

