Ο Κρις Κόουλμαν, παρά του ότι ενημερώθηκε πριν από το ματς με τον Ατρόμητο για το θάνατο της μητέρας του, έκατσε στον πάγκο για το ματς με τον Ατρόμητο!

Ο Αστέρας Aktor επικράτησε του Ατρόμητου στο Περιστέρι με 1-0 χάρη στο γκολ του Κετού, σε ματς όπου ο Νίκος Παπαδόπουλος έπιασε πέναλτι.

Το πρόσωπο του αγώνα, όμως, ήταν ο Κρις Κόουλμαν, με τον Ουαλό να κάθεται κανονικά στον πάγκο παρά το γεγονός ότι πριν το ματς ενημερώθηκε για την τραγική απώλεια της μητέρας του, εκείνος δεν θέλησε να απουσιάσει από το ματς.

Η ενημέρωση των Αρκάδων:

«Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR εκφράζει τη βαθιά θλίψη και την αμέριστη συμπαράσταση στον προπονητή της ομάδας μας, κ. Chris Coleman για την απώλεια της μητέρας του.

Εκφράζουμε επίσης τον σεβασμό μας προς τον κ. Coleman, ο οποίος παρά το γεγονός ότι πληροφορήθηκε τη θλιβερή είδηση του θανάτου της μητέρας του πριν τον αγώνα με τον Ατρόμητο, με επαγγελματική συνέπεια και αφοσίωση καθοδήγησε την ομάδα μας στην χθεσινή αναμέτρηση και την οδήγησε σε μια πολύ σημαντική νίκη.

Mister ευχόμαστε να έχεις δύναμη και κουράγιο σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Σύσσωμη η οικογένεια του ASTERAS AKTOR βρίσκεται στο πλευρό σου.

Θερμά συλλυπητήρια σε ολόκληρη την οικογένεια του κ. Coleman».