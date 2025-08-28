Οι πανηγυρισμοί της Τζένγκο και η απονομή του διαμαντιού

Η Ελίνα Τζένγκο έκανε μαγική εμφάνιση στον τελικό του ακοντισμού στο Diamond League. Δείτε τους πανηγυρισμούς και την απονομή του διαμαντιού στην Ελληνίδα αθλήτρια...

Η τέταρτη εκπρόσωπος της Ελλάδας που κατακτά το διαμάντι στο Diamond League έγινε η Ελίνα Τζένγκο, μετά την επιτυχία της στον τελικό της διοργάνωσης στη Ζυρίχη. Με βολή στα 64.57μ. η πρωταθλήτρια Ευρώπης σήκωσε το πολυπόθητο τρόπαιο, με την ίδια να το πανηγυρίζει με τη ψυχή της.

Η Ελληνίδα αθλήτρια και μέλος της Team Future της Bwin κατάφερε κάτι πολύ σπουδαίο, καθώς στο ντεμπούτο της σε τελικό του Diamond League κατέκτησε τον τίτλο. Μάλιστα, προστέθηκε στη λίστα μαζί με τις Νικόλ Κυριακοπούλου, Κατερίνα Στεφανίδη και φυσικά τον Μίλτο Τεντόγλου.