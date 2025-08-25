Δεκαεπτά αθλητές κι αθλήτριες έχουν εξασφαλίσει την παρουσία τους στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Τόκιο, τρεις βρίσκονται σε αναμονή.

Η 24η Αυγούστου ήταν η καταληκτική ημερομηνία στην οποία οι αθλητές και αθλήτριες μπορούσαν να αγωνιστούν συγκεντρώνοντας βαθμούς για το ranking του «Road to Tokyo» και το παγκόσμιο πρωτάθλημα ανδρών - γυναικών, που θα φιλοξενηθεί στο Τόκιο (13-21 Σεπτεμβρίου).

Την Τετάρτη 27 Αυγούστου θα αναρτηθεί το τελικό ranking στην ενότητα «Road to Tokyo» και στις 30 του μήνα θα έχουν γίνει οι τελικές εκκαθαρίσεις με τις ακυρώσεις, οπότε και θα υπάρξει ξεκάθαρη εικόνα για τους αθλητές και τις αθλήτριες που θα ταξιδέψουν στην ιαπωνική πρωτεύουσα.

Αυτή τη στιγμή η ελληνική ομάδα μετρά 18 αθλητές και αθλήτριες εντός πρόκρισης. Ουσιαστικά όμως, είναι 17 καθώς η Κατερίνα Στεφανίδη έγινε πρόσφατα μητέρα και δεν αγωνίστηκε στη φετινή σεζόν.

Εντός πρόκρισης είναι και ο Μιχάλης Αναστασάκης στη σφυροβολία, όμως, είναι ο τέταρτος Έλληνας στο αγώνισμα και στο παγκόσμιο πρωτάθλημα δικαίωμα συμμετοχής έχουν μέχρι τρεις αθλητές από κάθε χώρα.

Στην αναμονή για τις τελικές εκκαθαρίσεις της στο ranking Road to Tokyo αναμένουν με ενδιαφέρον τουλάχιστον τρεις αθλητές της χώρας μας που αυτη τη στιγμή βρίσκονται οριακά εκτός. Ο Αντώνης Μέρλος στο ύψος, ο Δημήτρης Παυλίδης στη δισκοβολία και η Παναγιώτα Τσινοπουλου στα 20 χλμ. βάδην.

Πρόκριση με όρια

Μίλτος Τεντόγλου (μήκος)

Εμμανουήλ Καραλής (επί κοντώ)

Ελίνα Τζένγκο (ακοντισμός)

Άγγελος Μαντζουράνης (σφυροβολία)

Αντιγόνη Ντρισμπιώτη (35 χλμ. βάδην)

Πρόκριση με ranking

Χρήστος Φραντζεσκάκης (σφυροβολία) 15ος/36

Κώστας Ζάλτος (σφυροβολία) 20ός/36

Γιάννης Ρίζος (επί κοντώ) (26ος/36)

Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ (20 χλμ. βάδην) 48ος/50 και (35 χλμ. βάδην) 44ος/50

Πολυνίκη Εμμανουηλίδου (200 μ.) 36η/48

Τατιάνα Γκούσιν (ύψος) 22η/36

Σταματία Σκαρβέλη (σφυροβολία) 25η/36

Αριάδνη Αδαμοπούλου (επί κοντώ) 27η/36

Οξάνα Κορένεβα (τριπλούν) 31η/36

Όλγα Φιάσκα (35 χλμ. βάδην) 39η/50

Σοφία Αλικανιώτη (35 χλμ. βάδην) 48η/50

Χριστίνα Παπαδοπούλου (20 χλμ. βάδην) 49η/50

Στην αναμονή για το τελικό ranking