Οπαδοί της Φράιμπουργκ ούρησαν μνημείο του Κεμάλ Ατατούρκ!

Σάλος έχει ξεσπάσει στην Τουρκία με φωτογραφία οπαδών της Φράιμπουργκ να ουρούν μνημείο του Κεμάλ Ατατούρκ!

H Άστον Βίλα δεν άφησε κανένα περιθώριο στη Φράιμπουργκ (3-0) και η ομάδα του Ουνάι Έμερι κατέκτησε το Europa League. Ωστόσο ένα περιστατικό που που δεν αφορά το ματς έχει σηκώσει θύελλα αντιδράσεων!

Πιο συγκεκριμένα λίγη ώρα πριν το μεγάλο ραντεβού της ομάδας του Μπέρμιγχαμ κόντρα στη Φράιμπουργκ υπήρξε φωτογραφία που έκανε τον γύρο του διαδικτύου με δύο οπαδούς των Γερμανών να ουρούν πάνω σε μνημείο του Κεμάλ Ατατούρκ.

Όπως είναι φυσικό η εικόνα κυκλοφόρησε παντού και προκάλεσε σάλο αντιδράσεων, καθώς ο Ατατούρκ αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ιστορικές μορφές για τη χώρα. Αρκετοί δε ήταν και αυτοί που σχολίασαν τη συμπεριφορά των δύο αυτών ανδρών. Ενώ υπήρξαν και άλλοι που ζητούν ακόμη και την ταυτοποίηση τους.