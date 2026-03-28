Παράπονα για τα σφυρίγματα που παίρνει ο Ντουράντ: «Είναι ο GOAT, αλλά...»

Παίκτης των Γκρίζλις έκανε παράπονα για τα σφυρίγματα που παίρνει ο Κέβιν Ντουράντ.

Οι Ρόκετς επικράτησαν των Γκρίζλις με 119-109 και συνεχίζουν στη μάχη για το κυνήγι τις πρώτης 4άδας στην Δύση. Ο Κέβιν Ντουράντ ξεχώρισε σε άλλο ένα ματς με 25 πόντους, 10 ασίστ και 6 ριμπάουντ.

Πάντως μετά το τέλος ο παίκτης των Γκρίζλις, Τζιτζι Τζάκσον έριξε τα... καρφιά του για τα σφυρίγματα που παίρνει ο KD.

«Είναι απίστευτο πώς οι διαιτητές μπορούν να... γλύψουν κάποιον. Τάρι Ίισον μου είπε, ‘Μπρους, δεν είσαι KD’… Σε αυτό το γήπεδο; Εγώ είμαι ο πιο κοντινός του… Ο KD είναι ο GOAT, αλλά όσο για εμάς τους άλλους, δουλεύουμε όπως κάνει αυτός, δένουμε τα κορδόνια μας όπως δένει τα κορδόνια του», ήταν τα λόγια του.

Ο Ντουράντ φέτος ψάχνει το τρίτο πρωτάθλημα της καριέρας του στο ΝΒΑ, έχοντας ήδη δύο με τους Γουόριορς.