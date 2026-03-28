Παράπονα για τα σφυρίγματα που παίρνει ο Ντουράντ: «Είναι ο GOAT, αλλά...»
Οι Ρόκετς επικράτησαν των Γκρίζλις με 119-109 και συνεχίζουν στη μάχη για το κυνήγι τις πρώτης 4άδας στην Δύση. Ο Κέβιν Ντουράντ ξεχώρισε σε άλλο ένα ματς με 25 πόντους, 10 ασίστ και 6 ριμπάουντ.
Πάντως μετά το τέλος ο παίκτης των Γκρίζλις, Τζιτζι Τζάκσον έριξε τα... καρφιά του για τα σφυρίγματα που παίρνει ο KD.
«Είναι απίστευτο πώς οι διαιτητές μπορούν να... γλύψουν κάποιον. Τάρι Ίισον μου είπε, ‘Μπρους, δεν είσαι KD’… Σε αυτό το γήπεδο; Εγώ είμαι ο πιο κοντινός του… Ο KD είναι ο GOAT, αλλά όσο για εμάς τους άλλους, δουλεύουμε όπως κάνει αυτός, δένουμε τα κορδόνια μας όπως δένει τα κορδόνια του», ήταν τα λόγια του.
Ο Ντουράντ φέτος ψάχνει το τρίτο πρωτάθλημα της καριέρας του στο ΝΒΑ, έχοντας ήδη δύο με τους Γουόριορς.
GG Jackson says he respects Kevin Durant but his whistle is unfair:— Legion Hoops (@LegionHoops) March 28, 2026
“It's unbelievable how the refs can suck up to somebody… Tari Eason said to me, ‘Bruh you not KD’… On this court? I'm the closest one to him… KD’s the goat, but as far as us other guys, we bust our ass like… pic.twitter.com/506KGV5svX
