Στην εξαιρετική δουλειά που κάνει ο Ζοάν Πενιαρόγια στην Παρτίζαν, στάθηκε στις δηλώσει του ο Πέδρο Μαρτίνεθ.

Ο Πέδρο Μαρτίνεθ στις δηλώσεις το αναφέρθηκε στα στοιχεία που κόστισαν και έφεραν την ήττα της Βαλένθια από την Παρτίζαν (110-104), μετά από τις δύο παρατάσεις.

Στάθηκε στα λάθη που έκανε η ομάδα του, καθώς και στο κομμάτι της άμυνας. Ο Μαρτίνεθ μίλησε επίσης με τα καλύτερα λόγια για τον Ζοάν Πενιαρόγια.

Αναλυτικά όσα είπε ο Πέδρο Μαρτίνεθ:

Για την ήττα της ομάδας του στο Βελιγράδι: «Κάναμε αρκετά μεγάλα λάθη στο τέλος της τέταρτης περιόδου, όταν είχαμε διψήφιο προβάδισμα. Δεν παίξαμε καλή άμυνα, δεν είχαμε ποιότητα στην επίθεση ούτε επιτεθήκαμε με καθαρό πλάνο. Περίπου το ίδιο συνέβη και στην παράταση. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η διαφορά που είχαμε θα ήταν αρκετή, όμως η Παρτίζαν πέτυχε κάποιους εύκολους πόντους σε κρίσιμες στιγμές και όταν το παιχνίδι πήγε στη δεύτερη παράταση, δεν είχαμε πλέον καμία τύχη».

Για τον τρόπο που αγωνίστηκε η Παρτιζάν: «Έπαιξαν με μεγάλη πίστη. Εύχομαι τα καλύτερα στον Πεναρόγια, είναι φίλος μου. Κάνει εξαιρετική δουλειά, ήρθε εδώ σε μια δύσκολη περίοδο και η νοοτροπία νικητή που έχει βοηθάει τον σύλλογο. Είναι ένας πολύ καλός προπονητής».