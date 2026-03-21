Ο Εμμανουήλ Καραλής με την επιτυχία του στο Τορούν μετρά πλέον τρία μετάλλια σε παγκόσμια πρωταθλήματα κλειστού στίβου, αριθμό που μπορεί να φθάσει την Κυριακή και ο Τεντόγλου.

Ο Εμμανουήλ Καραλής με το ασημένιο μετάλλιο που κατέκτησε στο Τορούν, χάρισε στον ελληνικό στίβο το 17ο μετάλλιο στην ιστορία των παγκοσμίων πρωταθλημάτων κλειστού στίβου, που μεταφράζονται σε επτά χρυσά, τέσσερα ασημένια και έξι χάλκινα.

Παράλληλα, ο Μανόλο έγινε ο πρώτος με τρία μετάλλια στη διοργάνωση, αφήνοντας στα δύο τον πρωτοπόρο Λάμπρο Παπακώστα, την Κατερίνα Στεφανίδη και τον Μίλτο Τεντόγλου, που έχει την ευκαιρία να... απαντήσει το βράδυ της Κυριακής (22/3) στον τελικό του μήκους.

Η απονομή των μεταλλίων στο επί κοντά ανδρών θα γίνει την Κυριακή (22/3).

Τα μετάλλια της Ελλάδας

Χρυσά

Μίλτος Τεντόγλου Μήκος 8.22μ. Γλασκώβη 2024

Μίλτος Τεντόγλου Μήκος 8.55μ. Βελιγράδι 2022

Κώστας Φιλιππίδης Επί κοντώ 5.80μ. Σόποτ 2014

Δημήτρης Χονδροκούκης Ύψος 2.33μ. Κωνσταντινούπολη 2012

Κατερίνα Θάνου 60μ. 6.96 Μαεμπάσι 1999

Χάρης Παπαδιάς 60μ. 6.50 Παρίσι 1997

Κατερίνα Κόφφα 200μ. 22.76 Παρίσι 1997

Ασημένια

Εμμανουήλ Καραλής Επί κοντώ 6.05μ. Τορούν 2025

Εμμανουήλ Καραλής Επί κοντώ 6.05μ. Ναντζίνγκ 2025

Λάμπρος Παπακώστας Ύψος 2.32μ. Παρίσι 1997

Λάμπρος Παπακώστας Ύψος 2.35μ. Βαρκελώνη 1995

Χάλκινα

Εμμανουήλ Καραλής Επί κοντώ 5.86μ. Γλασκώβη 2024

Κατερίνα Στεφανίδη Επί κοντώ 4.80μ. Μπέρμιγχαμ 2018

Κατερίνα Στεφανίδη Επί κοντώ 4.80μ. Πόρτλαντ 2016

Βούλα Παπαχρήστου Τριπλούν 14.15μ. Πόρτλαντ 2016

Γιώργος Θεοδωρίδης 60μ. 6.54 Βουδαπέστη 2004

Πηγή Δεβετζή Τριπλούν 14.73μ. Βουδαπέστη 2004



