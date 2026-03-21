Καραλής: Έγινε ο πρώτος με τρία μετάλλια για την Ελλάδα στα παγκόσμια κλειστού
Ο Εμμανουήλ Καραλής με το ασημένιο μετάλλιο που κατέκτησε στο Τορούν, χάρισε στον ελληνικό στίβο το 17ο μετάλλιο στην ιστορία των παγκοσμίων πρωταθλημάτων κλειστού στίβου, που μεταφράζονται σε επτά χρυσά, τέσσερα ασημένια και έξι χάλκινα.
Παράλληλα, ο Μανόλο έγινε ο πρώτος με τρία μετάλλια στη διοργάνωση, αφήνοντας στα δύο τον πρωτοπόρο Λάμπρο Παπακώστα, την Κατερίνα Στεφανίδη και τον Μίλτο Τεντόγλου, που έχει την ευκαιρία να... απαντήσει το βράδυ της Κυριακής (22/3) στον τελικό του μήκους.
Η απονομή των μεταλλίων στο επί κοντά ανδρών θα γίνει την Κυριακή (22/3).
Τα μετάλλια της Ελλάδας
Χρυσά
- Μίλτος Τεντόγλου Μήκος 8.22μ. Γλασκώβη 2024
- Μίλτος Τεντόγλου Μήκος 8.55μ. Βελιγράδι 2022
- Κώστας Φιλιππίδης Επί κοντώ 5.80μ. Σόποτ 2014
- Δημήτρης Χονδροκούκης Ύψος 2.33μ. Κωνσταντινούπολη 2012
- Κατερίνα Θάνου 60μ. 6.96 Μαεμπάσι 1999
- Χάρης Παπαδιάς 60μ. 6.50 Παρίσι 1997
- Κατερίνα Κόφφα 200μ. 22.76 Παρίσι 1997
Ασημένια
- Εμμανουήλ Καραλής Επί κοντώ 6.05μ. Τορούν 2025
- Εμμανουήλ Καραλής Επί κοντώ 6.05μ. Ναντζίνγκ 2025
- Λάμπρος Παπακώστας Ύψος 2.32μ. Παρίσι 1997
- Λάμπρος Παπακώστας Ύψος 2.35μ. Βαρκελώνη 1995
Χάλκινα
- Εμμανουήλ Καραλής Επί κοντώ 5.86μ. Γλασκώβη 2024
- Κατερίνα Στεφανίδη Επί κοντώ 4.80μ. Μπέρμιγχαμ 2018
- Κατερίνα Στεφανίδη Επί κοντώ 4.80μ. Πόρτλαντ 2016
- Βούλα Παπαχρήστου Τριπλούν 14.15μ. Πόρτλαντ 2016
- Γιώργος Θεοδωρίδης 60μ. 6.54 Βουδαπέστη 2004
- Πηγή Δεβετζή Τριπλούν 14.73μ. Βουδαπέστη 2004
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.