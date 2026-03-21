Oι πανηγυρισμοί του Καραλή με τον Ντουπλάντις μετά τον τελικό στο Τορούν

Ο «ασημένιος» Εμμανουήλ Καραλής και ο «χρυσός» Άρμαντ Ντουπλάντις, πανηγύρισαν μαζί την επιτυχία τους στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο Τορούν.

Οι Άρμαντ Ντουπλάντις και Εμμανουήλ Καραλής συναγωνίζεται ο ένας τον άλλον εδώ και 11 χρόνια και στο Τοροουν μάς χάρισαν μια ακόμα όμορφη παράσταση στον τελικό του παγκοσμίου πρωταθλήματος κλειστού στίβου.

Ο Ντουπλάντις παραμένει αήττητος, έφθασε στο 4ο σερί χρυσό μετάλλιο στη διοργάνωση με ρεκόρ αγώνων στα 6.25μ., ο Καραλής με την τακτική του προσπάθησε να τον πιέσει όσο ποτέ άλλοτε, επιχειρώντας άλματα στα 6,25μ., δεν βγήκαν, όμως ελάχιστη σημασία έχει, με τον Μανόλο να κατακτά το ασημένιο μετάλλιο με 6.05μ. Και στο τέλος, σαν καλοί φίλοι, οι Μανόλο και Μόντο αγκαλιάστηκαν και χάρηκαν μαζί την επιτυχία τους.