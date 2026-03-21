Ο Εμμανουήλ Καραλής συνεχίζει τη συλλογή μεταλλίων, καθώς θα είναι στο βάθρο του επί κοντώ και στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στο Τορούν.

Ο Εμμανουήλ Καραλής συνεχίζει να γράφει ιστορία και στο Τορούν, εξασφαλίζοντας μίνιμουμ το ασημένιο μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο Τορούν της Πολωνίας.

Στον τελικό που βρίσκεται σε εξέλιξη ο Καραλής έχει μείνει με μόνο αντίπαλο τον Μόντο Ντουπλάντις, στη μονομαχία για το χρυσό μετάλλιο. Ο Μανόλο ξεπερνώντας τα 6.05μ. εξασφάλισε θέση στο βάθρο και μετά τις αποτυχίες των Κέρτις Μάρσαλ και Σόντρε Γκουτόρμσεν στο ίδιο ύψος «κλείδωσε» το ασημένιο.

Ο Μάρσαλ πήρε το χάλκινο μετάλλιο, ενώ ο Νορβηγός με φετινό ρεκόρ στα 6.05μ. έμεινε στην 4η θέση.

Για τον Καραλή είναι το 3ο μετάλλιο στη διοργάνωση, καθώς ήταν 3ος στη Γλασκώβη το 2024 και 2ος πέρυσι στη Ναντζίνγκ της Κίνας.

Παράλληλα, έγινε ο μοναδικός με τρία μετάλλια για την Ελλάδα στην ιστορία των παγκοσμίων πρωταθλημάτων κλειστού στίβου, αφήνοντας στα δύο τους Μίλτο Τεντόγλου, Λάμπρο Παπακώστα και Κατερίνα Στεφανίδη.

