O Mέρλος «κόλλησε» στα 2.26μ. και 8η θέση στο Τορούν

Ο Αντώνης Μέρλος δεν μπόρεσε να ξεπεράσει τον πήχη στα 2.26μ., μένοντας στην 8η θέση στο ύψος στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Τορούν.

Ο Αντώνης Μέρλος στον πρώτο μεγάλο τελικό της καριέρας του δεν κατάφερε να βγάλει το αποτέλεσμα που θα ήθελε στο ύψος ανδρών στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο Τορούν.

Ο 27χρονος άλτης δεν μπόρεσε να ξεπεράσει τα 2.26μ. κι έμεινε στην 8η θέση του τελικού.

Πήγε στο Τορούν με ατομικό ρεκόρ από τη φετινή σεζόν στα 2.27μ. και ο πρωταρχικός του στόχος είναι να πλησιάσει ή αν είναι δυνατόν να τη βελτιώσει, κάτι που δεν συνέβη.

Άρχισε από τα 2.17μ, όπου χρειάστηκε το 2ο άλμα, σε αντίθεση με τα 2.22μ, που πέρασε με την 1η προσπάθεια, όμως στη συνέχεια δεν είχε καλές προσπάθειες στα 2.26μ., κλείνοντας έτσι τη συμμετοχή του στον τελικό, που βρίσκεται σε εξέλιξη.