Η Ραφαέλα Σπανουδάκη έτρεξε πιο αργά από το φετινό της ρεκόρ στα 60μ. και με 7.36 έμεινε μακριά από τη διεκδίκηση πρόκρισης στα ημιτελικά στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο Τορούν.

Στην επιστροφή της στη διοργάνωση και στην 3η συμμετοχή της, η 31χρονη σπρίντερ με χρόνο στα 7.36 πήρε την 5η θέση στην 3η σειρά των προκριματικών.

Η Σπανουδάκη πήγε στην Πολωνία με φετινό ρεκόρ στα 7.25 και με ατομικό στα 7.23, θα χρειαζόταν καλύτερο χρόνο για να πάρει την απευθείας πρόκριση, καθώς τα τρία εισιτήρια στη σειρά της πήγαν στην Τζαμαϊκανή Τζονιέλ Σμιθ με 7.13, στην Ισπανίδα, Ζαέλ Μπεστουέ με 7.18 και στην Τσέχα, Καρολίνα Μανάσοβα με 7.19, ενώ καλύτερη από την Σπανουδάκη ήταν και η Σλοβένα, Ζάλα Ίστενιτς με 7.27.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια κατέλαβε την 36η θέση στη γενική κατάταξη, που έρχεται να προστεθεί σε αυτές του Μπέρμιγχαμ το 2018 (35η με 7.40) και του Βελιγραδίου το 2022 (32η με 7.35).

Το τρίτο εισιτήριο πρόκρισης στα ημιτελικά με βάση τον χρόνο, πήρε η Ιρλανδή, Λάουρεν Ρόι με 7.25. Έξι αθλήτριες έτρεξαν πιο γρήγορα από τα 7.10, με καλύτερες τις Μπριάνα Λίστον και Τζούλιεν Αλφρεντ, που σημείωσαν 7.06.



