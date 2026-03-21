«Σφαίρα» ο Τζόρνταν Άντονι και πρωταθλητής κόσμoυ στα 60μ.

Ο Τζόρνταν Άντονι με μια από τις κορυφαίες επιδόσεις όλων των εποχών στα 60μ. (6.41), έγινε πρωταθλητής κόσμου στο Τορούν.

Το νέο αστέρι στα σπριντ ακούει στο όνομα Τζόρνταν Άντονι, με τον 22χρονο από τις ΗΠΑ να κατακτά τον πρώτο μεγάλο τίτλο στην καριέρα του, τρέχοντας τα 60μ. σε 6.41. στον τελικό του αγωνίσματος στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Τορούν.

Ο Άντονι, μέχρι τώρα είχε να επιδείξει νίκες εντός συνόρων, πήγε στην πόλη της Πολωνίας ως πρωταθλητής ΗΠΑ με 6.45 κι έγινε πρωταθλητής κόσμου.

Έδειξε τις διαθέσεις του από τον ημιτελικό, ισοφαρίζοντας το ατομικό του ρεκόρ (6.43) και στον τελικό κατέβηκε στα 6.41, επίδοση που τον φέρνει στην 4η θέση των ταχύτερων αθλητών όλων των εποχών, μαζί με τον συμπατριώτη του, Αντρέ Κέισον (από το 1992) και τον Ιταλό, Μαρτσέλ Γιάκομπς (από το 2022).

Ο Άντονι, με ατομικό ρεκόρ στα 9.95 στα 100μ. από πέρυσι, πήρε ξεκάθαρα το χρυσό μετάλλιο, με το ασημένιο να κρίνεται στο φώτο φίνις. Το κατέκτησε ο 25χρονος Τζαμαϊκανός, Κισέιν Τόμπσον με 6.45,447 έναντι του Αμερικανού, Τράιβον Μπρόμελ (6.45,448).

Για τομν Κισέιν Τόμπσον είναι το 3ο ασημένιο μετάλλιο στην καριέρα του, μετά αυτά στα 100μ. των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι και πέρυσι στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Τόκιο.

Ο Ντίαζ Ερνάντεζ διατήρησε τον τίτλο του

Ο Κουβανός, Άντι Ντίαζ Ερνάντεζ, που από τον Φεβρουάριο του 2023 αγωνίζεται για την Ιταλία, διατήρησε τον παγκόσμιο τίτλο του στο τριπλούν. Πέρυσι στη Ναντζίνγκ τα κατάφερε με 17.80μ., τώρα στο Τορούν άλμα στα 17.47μ. ήταν υπεραρκετό, επίδοση που παράλληλα είναι και η κορυφαία στον κόσμο για το 2026.

Ο Τζαμαϊκανός, Τζόρνταν Σκοτ από την 4η θέση στη Ναντζίνγκ, τώρα με ρεκόρ περιόδου στα 17.33μ. πήρε το ασημένιο μετάλλιο, ενώ στην 3η θέση ήταν ο Γιασέρ Μοχάμεντ Τρίκι από την Αλγερία με 17.30μ.

Επιτέλους χρυσό για την Τζάκσον

Στη σφαροβολία γυναικών η Τσέιζ Τσάκσον κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο που κυνηγούσε από το 2022 στα παγκόσμια πρωταθλήματα κλειστού στίβου.

Η 22χρονη Αμερικανίδα το κατέκτησε με βολή στα 20.14μ, ένα μετάλλιο που ήρθε να προστεθεί στο ασημένιο από το Βελιγράδι το 2022 και στα δύο χάλκινα από τη διοργάνωση στη Γλασκώβη το 2024 και πέρυσι στη Ναντζίνγκ. Στο βάθρο την ακολούθησαν η Σάρα Μίτον από τον Καναδά με 19.78μ. και η Αξελίνα Γιόχανσον από τη Σουηδία με 19.75μ.