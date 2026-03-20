Ο Ανδρέας Πανταζής δεν μπόρεσε να δικαιολογήσει το φετινό του ρεκόρ στο Τορούν και με 15.45μ. έμεινε 16ος στον τελικό του τριπλούν στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου.

Ο Ανδρέας Πανταζής δεν κατάφερε να συνδυάσει την πρώτη του παρουσία σε παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου με μια εμφάνιση ανάλογη των δυνατοτήτων του.

Ο 26χρονος πρωταθλητής πήγε στο Τορούν της Πολωνίας με φετινό ρεκόρ στο τριπλούν στα 16.71μ., όμως έμεινε πολύ πίσω από αυτή την επίδοση και με 15.45μ. περιορίστηκε στη 16η θέση σε σύνολο 17 αθλητών.

Ο Πανταζής επιχείρησε τρία άλματα, το 1ο στα 15.45μ., το 2ο στα 15.35μ., ενώ ήταν άκυρος στο τρίτο άλμα του. Άφησε πίσω του μόνο τον Γάλλο, Μελβίν Ραφίν, που είχε τρία άκυρα άλματα, ενώ η 10άδα του τελικού, που είναι σε εξέλιξη, έκλεισε στα 16.61μ.