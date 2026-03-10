Ντραγκομίροβα: Θα λάβει μέρος στο Παγκόσμιο κλειστού στίβου
Η Αναστασία Ντραγκομίροβα εξασφάλισε τη συμμετοχή της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου που θα διεξαχθεί στο Τορούν στις 20-22 Μαρτίου, όπως ενημερώθηκε ο ΣΕΓΑΣ μία ημέρα πριν από την οριστικοποίηση των λιστών πρόκρισης.
Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια των συνθέτων αγωνισμάτων γράφει ιστορία, καθώς γίνεται η πρώτη αθλήτρια που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο πένταθλο σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου. Με φετινή επίδοση 4.176 βαθμών, η Ντραγκομίροβα θα έχει την ευκαιρία να βελτιώσει το ρεκόρ της στην παρθενική της συμμετοχή στη διοργάνωση.
Την παρουσία τους στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα έχουν ήδη εξασφαλίσει ο Εμμανουήλ Καραλής και ο Μίλτος Τεντόγλου, οι οποίοι έχουν πιάσει τα όρια πρόκρισης. Παράλληλα, μέσα στη ζώνη πρόκρισης μέσω του συστήματος κατάταξης βρίσκονται ο Αντώνης Μέρλος και η Ραφαέλα Σπανουδάκη.
Η World Athletics αναμένεται να οριστικοποιήσει τις λίστες συμμετοχής, λαμβάνοντας υπόψη πιθανές ακυρώσεις, ενώ οι τελικές δηλώσεις συμμετοχής θα ανακοινωθούν την Τετάρτη (11/3).
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.