Η Αναστασία Ντραγκομίροβα εξασφάλισε τη συμμετοχή της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου και γίνεται η πρώτη Ελληνίδα που θα αγωνιστεί στο πένταθλο στη διοργάνωση.

Η Αναστασία Ντραγκομίροβα εξασφάλισε τη συμμετοχή της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου που θα διεξαχθεί στο Τορούν στις 20-22 Μαρτίου, όπως ενημερώθηκε ο ΣΕΓΑΣ μία ημέρα πριν από την οριστικοποίηση των λιστών πρόκρισης.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια των συνθέτων αγωνισμάτων γράφει ιστορία, καθώς γίνεται η πρώτη αθλήτρια που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο πένταθλο σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου. Με φετινή επίδοση 4.176 βαθμών, η Ντραγκομίροβα θα έχει την ευκαιρία να βελτιώσει το ρεκόρ της στην παρθενική της συμμετοχή στη διοργάνωση.

Την παρουσία τους στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα έχουν ήδη εξασφαλίσει ο Εμμανουήλ Καραλής και ο Μίλτος Τεντόγλου, οι οποίοι έχουν πιάσει τα όρια πρόκρισης. Παράλληλα, μέσα στη ζώνη πρόκρισης μέσω του συστήματος κατάταξης βρίσκονται ο Αντώνης Μέρλος και η Ραφαέλα Σπανουδάκη.

Η World Athletics αναμένεται να οριστικοποιήσει τις λίστες συμμετοχής, λαμβάνοντας υπόψη πιθανές ακυρώσεις, ενώ οι τελικές δηλώσεις συμμετοχής θα ανακοινωθούν την Τετάρτη (11/3).