Ο Γκραντ Χολογουέι δεν είχε αντίπαλο στα 60μ. εμπ., ισοφαρίζοντας στον ημιτελικό το δικό του παγκόσμιο ρεκόρ (7.29).

Ο Γκραντ Χολογουέι δεν είχε αντίπαλο στα 60μ. εμπ., ο 25χρονος Αμερικάνος φρόντισε από νωρίς να δείξει τις διαθέσεις του

και να στεφθεί για πρώτη φορά παγκόσμιος πρωταθλητής στον κλειστό στίβο.

Στον ημιτελικό με 7.29 ισοφάρισε το δικό του παγκόσμιο ρεκόρ (24/2/2021, Μαδρίτη) και λίγη ώρα μετά σημειώνοντας 7.39 εξασφάλισε με άνεση το χρυσό μετάλλοιο.

Ο Γάλλος, Πασκάλ Μαρτινό-Λαγκάρντ για 3η φορά στην καριέρα του φόρεσε το ασημένιο μετάλλιο από παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού (7.50), ενώ το χάλκινο πήρε ο Αμερικάνος, Τζάρερ Ίτον με 7.53. Ο Μίλαν Τραϊκοβιτς, πρωταθλητής Ευρώπης στα 60μ. εμπ. για την Κύπρο τερμάτισε στην 7η θέση με 7.62.

Grant Holloway's #WorldIndoorChamps 60m hurdles adventure:



Heat: 7.40

Semi: 7.29 = own world indoor record

Final: 7.39 & world indoor champion @Flaamingoo_ is truly in a league of his own! pic.twitter.com/tKvyx6pegk