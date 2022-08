Ο Σιμόν Εχάμερ με άλμα στα 8.31μ. σημείωσε το καλύτερο άλμα που έχει γίνει σε αγώνα δεκάθλου στην ιστορία των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων, στη διάρκεια του αγωνίσματος στο Μόναχο.

Για τον Σιμόν Εχάμερ το δέκαθλο είναι το πάθος του, όμως ο 20χρονος Ελβετός διακρίνεται και στο μήκος. Ο Εχάμερ ήδη στον ανοικτό στίβο άλμα στα 8.45μ. από το μίτινγκ συνθέτων στο Γκέτζις της Αυστρίας, προ μερικών εβδομάδων ανέβηκε μαζί με τον Μίλτο Τεντόγλου στο βάθρο του αγωνίσματος στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Όρεγκον, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο στα 8.16μ.

Ο Εχάμερ πήγε στο Μόναχο για να κάνει μόνο δέκαθλο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και στο μήκος έβγαλε άλμα στα 8.31μ., σημειώνοντας το υψηλότερο άλμα που έχει επιτευχθεί στο δέκαθλο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. H προηγούμενη κορυφαία επίδοση ανήκε στον περίφημο Βρετανό, Ντάλεϊ Τόμπσον με 7.93μ. από τη διοργάνωση της Στουτγάρδης το 1986.

Απώλεια για το αγώνισμα ο τραυματισμός και η αποχώρηση του Κέβιν Μαγιέρ. Ο Γάλλος παγκόσμιος πρωταθλητής στον Όρεγκον και κάτοχος του ρεκόρ κόσμου με 9.12β. αποχώρησε μετά το 100μ., εξ αιτίας τραυματισμού.

"I did a decathlon three weeks ago. I did everything I could do be competitive again...it's hard to stop in front of a crowd like this."



World champion Kevin Mayer pulled up injured in the 100m and has withdrawn from the decathlon.



