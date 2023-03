Ο Εμμανουήλ Καραλής προκρίθηκε στον τελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος και δήλωσε πως ό,τι κι αν γίνει από εδώ και πέρα εκείνος θα ξέρει πως έχει ήδη κερδίσει τη μάχη.

Μετά από έναν πολύ καλό προκριματικό αγώνα, ο Εμμανουήλ Καραλής προκρίθηκε χωρίς κανένα πρόβλημα στον τελικό του επί κοντώ ανδρών του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος κλειστού στίβου. Λίγους μήνες νωρίτερα, δεν είχε καταφέρει να βρεθεί στον τελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος ανοιχτού στίβου, στο Μόναχο 2022.

Τότε, είχε αποκαλύψει πως πέρασε μία δύσκολη περίοδο κατάθλιψης και έντονου άγχους που τον είχε καταβάλει πολύ και δεν του επέτρεπε να απελευθερωθεί στους αγώνες του. Σήμερα, μετά την επιτυχία του, έγραψε τα εξής:

«Λοιπόν, αυτό ήταν... Τα καταφέραμε και είμαστε στον τελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Ό,τι κι αν συμβεί από εδώ και πέρα θα πρέπει να θυμίσω στον εαυτό μου πως είμαι χαρούμενος, είμαι υγιής, έχω ανθρώπους που με αγαπούν απεριόριστα και, κυρίως, ότι έχω ήδη κερδίσει τη μάχη».

We'll this is it...We made it to the European Championships Final! Whatever happens from now on I have to remind myself that I am happy, I am healthy, I have people besides me that love me unconditionally and most importantly, I've already won the battle within.