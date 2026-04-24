Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, μετά τη νίκη του επί του Πάτρικ Κίπσον, μίλησε για την αγωνιστική του κατάσταση αποκαλύπτοντας πως νιώθει εξαντλημένος και χωρίς όρεξη ν' αγωνιστεί.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς χρειάστηκε να κάνει την ανατροπή απέναντι στον Πάτρικ Κίπσον για την αναμέτρηση στον πρώτο γύρο του τουρνουά της Μαδρίτης. Ο ίδιος, μάλιστα, μετά τη νίκη - πρόκριση και το... ξέσπασμα προς τα άτομα του box του εξηγήθηκε αναφορικά με την κατάστασή του.

Μιλώντας στο "Punto de Break" ο Έλληνας τενίστας έκανε ξεκάθαρο πως δεν αισθάνεται καλά στους αγώνες. Τόνισε πως δεν θέλει να μπαίνει πραγματικά στο court, πράγμα το οποίο του κοστίζει σε αυτοπεποίθηση. Υπογράμμισε πως παρά τις ευκαιρίες που του παρουσιάζονται νιώθει εξαντλημένος, κάνοντας λόγο για το ματς στο Μόναχο απέναντι στον Φάμπιαν Μαροζάν.

Παράλληλα μίλησε για τον αντίπαλό του στην πρεμιέρα του στο τουρνουά της Μαδρίτης, λέγοντας πως ήταν πάρα πολύ καλός και του έκανε μεγάλη εντύπωση το πώς πάλεψε σε κάθε πόντο.

Οι δηλώσεις του Στέφανου Τσιτσιπά

Για τον αντίπαλό του:

«Είναι ένας παίκτης που παλεύει πραγματικά για κάθε πόντο. Ξέρει πραγματικά πώς να παλεύει. Αυτό μου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση σε αυτόν σήμερα κατά τη διάρκεια του αγώνα. Πάλεψε πολύ καλά σε ορισμένα σημεία.»

Δεν μου έδωσε πολύ χρόνο για να επιτεθώ ή να χτίσω τα δικά μου σημεία από τη βασική γραμμή και νομίζω ότι έπαιξε καλά τα drop shots του. Ήξερε πότε να τα χρησιμοποιήσει. Είναι ένας δημιουργικός παίκτης. Έφτασε στα δίχτυα αρκετές φορές και έπαιξε καλά και εκεί. Έχει καλό έλεγχο της μπάλας».

Για την αγωνιστική του κατάσταση:

«Μερικές φορές είμαι εξαντλημένος. Έχω δουλέψει σκληρά και έχω προσπαθήσει να βελτιωθώ σε πολλούς τομείς. Την περασμένη εβδομάδα στο Μόναχο, είχα την ευκαιρία να κερδίσω τον αγώνα (εναντίον της Marozsan), αλλά την άφησα να πάει χαμένη.

Χρειάζομαι λίγη περισσότερη αυτοπεποίθηση στο παιχνίδι μου και νομίζω ότι είναι σημαντικό να κερδίζω τέτοιου είδους αγώνες. Όταν μπαίνεις στο γήπεδο χωρίς να το θέλεις πραγματικά, δεν σε βοηθάει να νιώθεις έτοιμος ή ότι τα έχεις δώσει όλα».