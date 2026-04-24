«Καμία ανάμειξη του Αντετοκούνμπο»: Το ρεπορτάζ που δείχνει τη χαώδη απόσταση του Γιάννη με τους Μπακς
Η σεζόν 2025/26 ολοκληρώθηκε πρόωρα για τους Μιλγουόκι Μπακς, που απέτυχαν να συνεχίσουν στην postseason, τερματίζοντας στην 11η θέση της κατάταξης στην Ανατολή με ρεκόρ 32–50 και ολοκληρώνοντας τη συνεργασία τους με τον Ντοκ Ρίβερς.
Την ίδια στιγμή, το ζήτημα έχει να κάνει με το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο, καθώς, όπως όλα δείχνουν, η επόμενη χρονιά θα βρει τον Greek Freak μακριά από το Μιλγουόκι. Σε κάθε περίπτωση, οι Μπακς στρέφονται στην επόμενη μέρα και προς αυτή την κατεύθυνση ήρθαν σε συμφωνία με τον Τέιλορ Τζένκινς για τη θέση του χεντ κόουτς.
Ο 41χρονος προπονητής είχε δουλέψει στους Μπακς ως άμεσος συνεργάτης του Μάικ Μπουντενχόλζερ, πλέον όμως επιστρέφει στο Μιλγουόκι με στόχο να βοηθήσει τον οργανισμό να επιστρέψει στην ελίτ της Ανατολικής Περιφέρειας. Ο Τζένκινς εργάστηκε στους Μέμφις Γκρίζλις από το 2019 έως το 2025, πριν αντικατασταθεί από τον Τουόμας Ίσαλο, ωστόσο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν είχε καμία ανάμειξη όσον αφορά τον νέο προπονητή των Μπακς!
Στο ρεπορτάζ του στο ESPN, ο Σαμς Σαράνια εξήγησε στην αρχική τοποθέτησή του πως: «Με ή χωρίς τον Γιάννη στο ρόστερ, o Τζένκινς είναι ένας προπονητής που θα φτιάξει ανταγωνιστική ομάδα και θα χτίσει για το μέλλον. Το απέδειξε σε οποιοδήποτε περιβάλλον δούλεψε».
Σε ερώτηση για το αν ο Αντετοκούνμπο είχε ανάμειξη, τόνισε χαρακτηριστικά: «Δεν γνωρίζω καμία εμπλοκή του Γιάννη σε αυτή τη διαδικασία! Οι Μπακς θεώρησαν ότι ο Τέιλορ Τζένκινς ήταν ο κατάλληλος άνθρωπος. Είναι ένας από τους καλύτερους προπονητές, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Το έχει δείξει σε όλη την προπονητική του καριέρα. Δεν υπήρξε καμία επικοινωνία μεταξύ των δύο πλευρών, του Γιάννη και των Μπακς».
🚨🚨 Just in on NBA Today -- details on the Milwaukee Bucks hiring Taylor Jenkins as the franchise's new head coach: pic.twitter.com/KFxlPmF07z— Shams Charania (@ShamsCharania) April 23, 2026
