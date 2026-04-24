«Καμία ανάμειξη του Αντετοκούνμπο»: Το ρεπορτάζ που δείχνει τη χαώδη απόσταση του Γιάννη με τους Μπακς

Το front office των Μπακς κατέληξε στην περίπτωση του Τέιλορ Τζένκινς για τη θέση του χεντ κόουτς στα «Ελάφια» και, σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν είχε την παραμικρή επικοινωνία με τον οργανισμό όσον αφορά τον αντικαταστάτη του Ντοκ Ρίβερς.

Η σεζόν 2025/26 ολοκληρώθηκε πρόωρα για τους Μιλγουόκι Μπακς, που απέτυχαν να συνεχίσουν στην postseason, τερματίζοντας στην 11η θέση της κατάταξης στην Ανατολή με ρεκόρ 32–50 και ολοκληρώνοντας τη συνεργασία τους με τον Ντοκ Ρίβερς.

Την ίδια στιγμή, το ζήτημα έχει να κάνει με το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο, καθώς, όπως όλα δείχνουν, η επόμενη χρονιά θα βρει τον Greek Freak μακριά από το Μιλγουόκι. Σε κάθε περίπτωση, οι Μπακς στρέφονται στην επόμενη μέρα και προς αυτή την κατεύθυνση ήρθαν σε συμφωνία με τον Τέιλορ Τζένκινς για τη θέση του χεντ κόουτς.

Ο 41χρονος προπονητής είχε δουλέψει στους Μπακς ως άμεσος συνεργάτης του Μάικ Μπουντενχόλζερ, πλέον όμως επιστρέφει στο Μιλγουόκι με στόχο να βοηθήσει τον οργανισμό να επιστρέψει στην ελίτ της Ανατολικής Περιφέρειας. Ο Τζένκινς εργάστηκε στους Μέμφις Γκρίζλις από το 2019 έως το 2025, πριν αντικατασταθεί από τον Τουόμας Ίσαλο, ωστόσο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν είχε καμία ανάμειξη όσον αφορά τον νέο προπονητή των Μπακς!

Στο ρεπορτάζ του στο ESPN, ο Σαμς Σαράνια εξήγησε στην αρχική τοποθέτησή του πως: «Με ή χωρίς τον Γιάννη στο ρόστερ, o Τζένκινς είναι ένας προπονητής που θα φτιάξει ανταγωνιστική ομάδα και θα χτίσει για το μέλλον. Το απέδειξε σε οποιοδήποτε περιβάλλον δούλεψε».

Σε ερώτηση για το αν ο Αντετοκούνμπο είχε ανάμειξη, τόνισε χαρακτηριστικά: «Δεν γνωρίζω καμία εμπλοκή του Γιάννη σε αυτή τη διαδικασία! Οι Μπακς θεώρησαν ότι ο Τέιλορ Τζένκινς ήταν ο κατάλληλος άνθρωπος. Είναι ένας από τους καλύτερους προπονητές, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Το έχει δείξει σε όλη την προπονητική του καριέρα. Δεν υπήρξε καμία επικοινωνία μεταξύ των δύο πλευρών, του Γιάννη και των Μπακς».