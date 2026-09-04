Ο Καραλής κόντρα στον Ντουμπλάντις: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης

Μετά την εντυπωσιακή πορεία του στη Ζυρίχει, ο Καραλής έχει «ραντεβού» με τον Ντουμπλάντις στις Βρυξέλλες.

Ο Εμμανουήλ Καραλής συναντά ξανά τον Μόντο Ντουπλάντις, λίγες ημέρες μετά τη μεγάλη μάχη της Ζυρίχης. Στις 21:00 ο τελικός του επί κοντώ, σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ2 Σπορ.

Δεν πέρασε καλά-καλά μία εβδομάδα από τη Ζυρίχη και ο Εμμανουήλ Καραλής βρίσκεται ξανά απέναντι στον Μόντο Ντουπλάντις. Οι δύο κορυφαίοι άλτες του επί κοντώ θα μονομαχήσουν απόψε (4/9) στις Βρυξέλλες, στο Diamond League.

Στη Ζυρίχη ο Έλληνας πρωταθλητής έκανε άλμα στα 6,20 μ., γράφοντας μία ακόμη χρυσή σελίδα στην καριέρα του. Ο Ντουπλάντις, όμως, είχε και πάλι την απάντηση, περνώντας τα 6,25μ. και παίρνοντας τη νίκη.

Πλέον έχουν «ραντεβού» στη 12η φετινή συνάντησή τους. Μαζί τους στις Βρυξέλλες θα αγωνιστούν μεταξύ άλλων οι Σαμ Κέντρικς, Μάρσαλ και Γκούτορμσεν.