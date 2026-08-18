Για πρώτη φορά στα ελληνικά δεδομένα στο Αναγέννηση Καρδίτσας - Άρης (2-0) εφαρμόστηκε ο νέος κανονισμός για τις καθυστερήσεις τερματοφυλάκων.

Ο Άρης επικράτησε 2-0 την Αναγέννηση Καρδίτσας στη Νέα Ευκαρπία και πήρε την πρόκριση στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Το παιχνίδι, όμως, είχε έναν πιο ξεχωριστό χαρακτήρα καθώς εφαρμόστηκε για πρώτη φορά σε ελληνικό αγώνα ο νέος κανονισμός για την καθυστέρηση των τερματοφυλάκων.

Η ομάδα του Γρηγορίου ανέβασε στροφές στο πρώτο μισό του δεύτερου ημιχρόνου, με τον Μπενχαμίν Γκαρέ να έχει κομβικό ρόλο, ενώ τον δρόμο για τα δίχτυα βρήκε ο Φαντιγκά στο 49' και στο 66΄ ο Αναστόπουλος έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα της εστίας του και έτσι διαμορφώθηκε το 2-0.

Όμως στη συγκεκριμένη αναμέτρηση υπήρξε κάτι πιο ενδιαφέρον, καθώς εφαρμόστηκε ο νέος κανονισμός, που αλλάζει τα δεδομένα. Πιο συγκεκριμένα ο γκολκίπερ της Αναγέννησης, κράτησε την μπάλα στα χέρια του για περισσότερα από οκτώ δευτερόλεπτα. Έτσι ο διαιτητής του ματς υπέδειξε κόρνερ υπέρ του Άρη.

Αξίζει να θυμίσουμε πως η συγκεκριμένη αλλαγή ισχύει από τη σεζόν 2025/26 και έχει στόχο να περιορίσει τις καθυστερήσεις από τους τερματοφύλακες. Αν ένας γκολκίπερ κρατήσει την μπάλα στα χέρια του για πάνω από οκτώ δευτερόλεπτα, η αντίπαλη ομάδα κερδίζει πλέον κόρνερ. Μάλιστα, ο διαιτητής είναι υπεύθυνος για την αντίστροφη μέτρηση, στα τελευταία πέντε δευτερόλεπτα σηκώνει το χέρι και μετρά μέχρι να συμπληρωθούν τα οκτώ.

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