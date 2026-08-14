Επική ατάκα του του Καραλή για τον Τεντόγλου με αφορμή την viral ατάκα του Μίλτου όταν είχε ξεχάσει το μετάλλιο του.

Ο Εμμανουήλ Καραλής πήρε με άνεση την πρόκριση για τον τελικό του επί κοντώ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ. Ο «Μανόλο» αποφάσισε να μην επιχειρήσει άλματα στα 5.25μ. και 5.40μ. και μπήκε στον προκριματικό απευθείας στα 5.60μ. Η επιλογή του δικαιώθηκε απόλυτα, καθώς πέρασε το συγκεκριμένο ύψος με την πρώτη προσπάθεια και μάλιστα χωρίς να δυσκολευτεί.

Λίγο μετά την πρόκρισή ο Έλληνας Ολυμπιονίκης μίλησε στην camera της ΕΡΤ και τρόλαρε τον Τεντόγλου.

Εκανες αρκετό χρόνο για να έρθεις από τις κερκίδες, καθώς μοίρασες αρκετά αυτόγραφα...

«Είναι απίστευτο συναίσθημα. Κι εγώ, σαν μικρό παιδί, παρακολουθούσα τους αγώνες και έβλεπα όλους αυτούς τους μεγάλους αθλητές και περνούσαν τα χρόνια. Πλέον έγινα εγώ αυτός ο μεγάλος αθλητής που μοιάζει χαρά. Είναι κάτι πολύ σημαντικό για εμένα αυτό. Μου αρέσει να δίνω αγάπη, επειδή λαμβάνω και πολύ αγάπη. Είμαι εδώ φυσικά και για να πάει καλά το πρωτάθλημα, νιώθω καλά και είμαι καλά. Μακάρι να πάνε όλα έτσι όπως έχουμε σκεφτεί».

Ο προκριματικός ήταν μια τυπική διαδικασία, κάνε μας μια αποτίμηση...

«Ο καιρός δεν ήταν ιδανικός, οι συνθήκες, όπως είπε και ο Μίλτος και η Κατερίνα, είναι δύσκολες. Ωστόσο, ελπίζουμε να πάνε όλα καλά την Κυριακή, να μην έχει τόσο αέρα. Περιμένουμε να βγει το άλμα που θέλω και ελπίζουμε να βγει την Κυριακή. Ό,τι και να γίνει, θα δώσω το καλύτερο δυνατό».

Ο αθλητισμός δεν υπόσχεται το μετάλλιο, ακόμα και αν λέγεσαι Καραλής, αλλά αν το κερδίσεις υπόσχεσαι να το φέρεις στη μεικτή ζώνη;

«Δεν θα κάνω σαν τον άλλο (σ.σ. Τεντόγλου). Εγώ θα το φέρω, θα το μοιράσω σε όλο το στάδιο. Είναι μια γιορτή του αθλητισμού και είναι σημαντικό για όλους να χαρούμε το αγώνισμα».