H Tζένγκο έβγαλε ρεκόρ περιόδου στον προκριματικό του ακοντισμού με 59,82μ. και θα πρέπει να γίνουν πολλά για να μην είναι στον τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στο Μπέρμιγχαμ.

Η Ελίνα Τζένγκο στο κρίσιμο σημείο της χρονιάς, έστειλε θετικά μηνύματα από το Μπέρμιγχαμ. Η 24χρονη πρωταθλήτρια αγωνιζόμενη στον α' προκριματικό όμιλο του ακοντισμού με βολή στα 59,82μ. σημείωσε ρεκόρ περιόδου και είναι πολύ κοντά για να εξασφαλίσει την παρουσία της στον τελικό του αγωνίσματος στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, που θα γίνει την Κυριακή (16/8, 21:55).

Η Τζένγκο πήρε την 4η θέση στον όμιλό της και απλά θα πρέπει να περιμένει τη διεξαγωγή και του β' ομίλου, που θα αρχίσει στις 14:00, για να οριστικοποιηθεί η πρόκριση για 3η φορά στην καριέρα της σε τελικό ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.

Πρωταθλήτρια Ευρώπης το 2022 στο Μόναχο και 6η πριν από δύο χρόνια στη Ρώμη, η Τζένγκο στην 1η βολή της έβγαλε τα 59,82μ., πετυχαίνοντας ρεκόρ περιόδου, καθώς είχε 58,37μ, ήταν άκυρη στη 2η βολή κι ολοκλήρωσε τον προκριματικό αγώνα με 59,82μ.

Το απευθείας εισιτήριο πρόκρισης των 61,00μ. πέρασε μόνο η Λεονί Χούγκλι, πετυχαίνοντας ρεκόρ Ελβετίας με 62,33μ., ενώ ακολούθησαν η Γερμανίδα, Τζούλια Ούλμπριχτ με 60,86μ. και η Σάρα Κόλακ από την Κροατία με 60,82μ.

