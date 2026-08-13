Ο Καραλής ξεκινά στο επί κοντώ, ενώ Τζένγκο, Ρίζος και Ντραγκομίροβα αγωνίζονται επίσης. Μέρλος και Μίτα διεκδικούν διάκριση στον τελικό του ύψους στο Μπέρμιγχαμ.

Η πέμπτη ημέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Μπέρμιγχαμ έχει έντονο ελληνικό ενδιαφέρον, με τον Εμμανουήλ Καραλή, την Ελίνα Τζένγκο, τον Γιάννη Ρίζο και την Αναστασία Ντραγκομίροβα να αγωνίζονται στα προκριματικά και τον Αντώνη Μέρλο με τον Αντρέα Μίτα να διεκδικούν τη διάκριση στον τελικό του ύψους.

Ο Εμμανουήλ Καραλής μπαίνει στη μάχη του επί κοντώ, έχοντας ως μεγάλο στόχο ακόμη μία παρουσία σε τελικό μεγάλης διοργάνωσης. Ο Έλληνας άλτης διαθέτει φετινό ρεκόρ στον ανοιχτό στίβο στα 6,00 μ., ενώ έχει περάσει τα 6,17 μ. στον κλειστό, επίδοση που τον κατατάσσει στη δεύτερη θέση όλων των εποχών.

Στον ίδιο προκριματικό θα αγωνιστεί και ο Γιάννης Ρίζος. Ο Έλληνας επικοντιστής άφησε πίσω του τα προβλήματα τραυματισμών και φορμαρίστηκε την κατάλληλη στιγμή, έχοντας φετινό ρεκόρ στα 5,70 μ. Ο προκριματικός αρχίζει στις 12:50, με το όριο πρόκρισης να έχει οριστεί στα 5,80 μ.

Στις 12:40 είναι προγραμματισμένη η έναρξη του προκριματικού του ακοντισμού, με την Ελίνα Τζένγκο να αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ελληνικές παρουσίες της ημέρας. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης του 2022 χρειάζεται βολή στα 61,00 μ. για να εξασφαλίσει απευθείας την πρόκρισή της στον τελικό. Το φετινό της ρεκόρ είναι 58,37 μ., ωστόσο η Τζένγκο έχει αποδείξει στο παρελθόν ότι διαθέτει την ικανότητα να ξεπερνά με άνεση τα 61 μέτρα.

Λίγα λεπτά νωρίτερα, στις 12:35, ξεκινά η προσπάθεια της Αναστασίας Ντραγκομίροβα στο έπταθλο. Η Ελληνίδα αθλήτρια θα αγωνιστεί την Παρασκευή στα 100 μ. με εμπόδια, στο ύψος, στη σφαιροβολία και στα 200 μ., σε μια ημέρα που θα ολοκληρωθεί αργά το βράδυ. Η Ντραγκομίροβα βρίσκεται σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση και θα επιδιώξει να επιβεβαιώσει με τις επιδόσεις της την εικόνα που έχει παρουσιάσει μέσα στη σεζόν.

Τα βλέμματα, ωστόσο, θα στραφούν το βράδυ στον τελικό του ύψους. Στις 22:00, ο Αντώνης Μέρλος και ο Αντρέα Μίτα θα βρεθούν στον αγωνιστικό χώρο, έχοντας ήδη αφήσει εξαιρετικές εντυπώσεις στον προκριματικό.

Οι δύο Έλληνες άλτες θα διεκδικήσουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα σε έναν τελικό υψηλού επιπέδου, με στόχο να ξεπεράσουν τον εαυτό τους και να χαρίσουν στην ελληνική αποστολή ακόμη μία σημαντική διάκριση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ.