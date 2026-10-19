Με έναν ασύλληπτο Μπαπέ, έναν εξαιρετικό Γκιουλέρ και ένα επίσης μαγικό γκολ του Ντιομαντέ, η Ρεάλ επικράτησε 4-1 της Σεβίλλης και σκαρφάλωσε στην 3η θέση της La Liga.

Δύο υπέροχα γκολ από τους Γκιουλέρ και Μπαπέ, ένα πέναλτι του Γάλλου και έναν κεραυνό του Ντιομαντέ, η Ρεάλ Μαδρίτης πήρε μία πολύτιμη νίκη με 4-1 επί της Σεβίλλης, η οποία αν και μείωσε, ο χρόνος ήταν ελάχιστος για να αποφύγει την ήττα στο Μπερναμπέου, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της La Liga.

Αναγνωριστικά ήταν τα πρώτα λεπτά του αγώνα στη Μαδρίτη, με τη Ρεάλ να έχει περισσότερο την κατοχή. Η Σεβίλλη ωστόσο ήταν αυτή που απείλησε πρώτη στο 16', με ένα ωραίο σουτ του Βάργκας το οποίο όμως πέρασε έξω από το αριστερό δοκάρι.

Οι «Μερένχες» απάντησαν με το δυνατό σουτ του Βαλβέρδε που βρήκε πάνω στον Μπαπέ και στο 20', ο Βλαχοδήμος σταμάτησε την προσπάθεια του Έντρικ. Η συνέχεια, είχε δύο υπέροχα γκολ από τη Ρεάλ μέσα σε επτά λεπτά.

Πρώτα, ο Ντιομαντέ στο 30' έδωσε στον Γκιουλέρ και ο Τούρκος έκανε ένα τρομερό σουτ με το αριστερό, η μπάλα πήρε τέτοια τροχιά που κατέληξε στη δεξία γωνία της εστίας, με τον Βλαχοδήμο να μην μπορεί να αντιδράσει.



Σειρά είχε ο Μπαπέ στο 37', ο οποίος πήρε τη μπάλα με την πλάτη στο τέρμα, γύρισε και στη συνέχεια την έστειλε στην αριστερή γωνία του Έλληνα κίπερ για το 2-0.

Η Σεβίλλη είχε την ευκαιρία να μειώσει στο 45+2', όταν ο Αγκουμέ εξαπέλυσε ένα σουτ από τα αριστερά, ο Κουρτουά όμως με μία εξαιρετική απόκρουση δεν άφησε περιθώρια.



Την κυριαρχία είχε και στο δεύτερο μέρος η Ρεάλ και στο 61', ο Κιλιάν Μπαπέ κέρδισε πέναλτι, ανέλαβε το ίδιος την εκτέλεση και έγραψε το τρίτο τέρμα για την ομάδα του. Από την πλευρά της η Σεβίλλη έκανε την προσπάθειά της στο 64' με το σουτ του Φοφανά έξω από την περιοχή και κατάφερε να μειώσει τελικά στο 80', με το υπέροχο πλασέ του Μπουένο.

Η Ρεάλ όμως είχε... έτοιμη την απάντηση και δύο λεπτά αργότερα, ο Ντιομαντέ με απίθανο γκολ-κεραυνό έξω από την περιοχή, διαμόρφωσε και το τελικό 4-1.



Ρεάλ Μαδρίτης (Ζοσέ Μουρίνιο): Κουρτουά, Βαλβέρδε (85' Μιλιτάο), Κονατέ, Χάουσεν, Κουκουρέγια, Τσουαμενί, Γκιουλέρ (78' Καμαβινγκά), Μπέλιγχαμ (70' Σίλβα), Ντιομαντέ, Έντρικ (70' Μπραχίμ Ντίαζ), Μπαπέ (85' Εσπί)

Σεβίλλη (Λουίς Γκαρθία Πλάθα): Βλαχοδήμος, Ιγκλέσιας (72' Καρμόνα), Σάντσες (56' Μπουένο), Καστρίν, Σάλας, Σουάζο, Αγκουμέ, Φοφανά, Βάργκας (46' Ετζούκε), Κορέια (72' Γκονζάλες), Πέκε, Ουρ (56' Στάσιν)

Τα υπόλοιπα ματς

Στα υπόλοιπα ματς της Κυριακής, η Ρεάλ Σοσιεδάδ έφυγε με μία εμφατική εκτός έδρας νίκη με 5-2 απέναντι στη Μάλαγα. Οι φιλοξενούμενοι βρήκαν δίχτυα μόλις στο 3ο λεπτό με τον Κούμπο και στο 26' άλλαξαν τον δείκτη του σκορ με τον Όσκαρσον.

Η απάντηση από τη Μάλαγα ήρθε στο δεύτερο μέρος και στο 54', όταν και ο Νίνο σκόραρε για το 1-2. Η Σοσιεδάδ αντέδρασε πέντε λεπτά αργότερα με το ωραίο σουτ του Ογιαρθάμπαλ, αλλά ο Μαρτίνες μείωσε στο 66' σε 2-3.

Ο Ογιαρθάμπαλ στο 67'σημείωσε το δεύτερο προσωπικό του τέρμα και στο 73', ήρθε ο Γκουέδες, ο οποίος ουσιαστικά τελείωσε το ματς με το 2-5, κόβοντας τα φτερά των γηπεδούχων.

Η Θέλτα επικράτησε της Αλαβές με 2-1, ο Γιούτγκλα άνοιξε το σκορ για τους γηπεδούχους και στο 71', ο Ροντρίγκες διπλασίασε τα τέρματα για την ομάδα του. Αν και οι φιλοξενούμενοι μείωσαν στο 87' με τον Ράμος, δεν είχαν αρκετό χρόνο για να φέρουν το ματς στα ίσα.

Νωρίτερα, η Οσασούνα πήρε τη νίκη με 2-0 επί της Σανταντέρ. Ο Μπουντίμιρ της έδωσε το προβάδισμα στο 9' από την άσπρη βούλα και ο Οσαμπέλα δύο λεπτά πριν τη λήξη του αγώνα, πέτυχε το 2-0.