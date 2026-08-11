Ο Χρήστος Φραντζεσκάκης επιχείρησε μόνο τρεις βολές στον τελικό της σφυροβολίας στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ, καθώς με 75,72μ. έμεινε στη 10η θέση.

Ο Χρήστος Φραντεζσκάκης στη 2η παρουσία του σε τελικό της σφυροβολίας σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, δεν κατάφερε να φθάσει στα μέτρα που θα ήθελε και με 75,72μ. ολοκλήρωσε τον αγώνα του στη 10η θέση στο Μπέρμιγχαμ.

O 26χρονος πρωταθλητής, που ήταν στην 6η θέση στον τελικό του Μονάχου το 2022, άνοιξε την παρουσία του στον τελικό του Μπέρμιγχαμ με 75,06μ., στη 2η βολή του ανέβηκε στα 75.72μ., μένοντας στην 8η θέση.

Στη διάρκεια της 3ης βολής έπεσε στην 10η θέση και στη δική του ευκαιρία, για να συνεχίσει στον τελικό, ήταν άκυρος, ολοκληρώνοντας την παρουσία του. Με φετινό ατομικό ρεκόρ στα 79,09μ. ο Φραντζεσκάκης χρειαζόταν βολή καλύτερη από τα 76,91μ. για να συνεχίσει στον τελικό.