Ευρωπαϊκό Στίβου 2026: Ο Φραντζεσκάκης στη 10η θέση στον τελικό της σφυροβολίας
Ο Χρήστος Φραντεζσκάκης στη 2η παρουσία του σε τελικό της σφυροβολίας σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, δεν κατάφερε να φθάσει στα μέτρα που θα ήθελε και με 75,72μ. ολοκλήρωσε τον αγώνα του στη 10η θέση στο Μπέρμιγχαμ.
O 26χρονος πρωταθλητής, που ήταν στην 6η θέση στον τελικό του Μονάχου το 2022, άνοιξε την παρουσία του στον τελικό του Μπέρμιγχαμ με 75,06μ., στη 2η βολή του ανέβηκε στα 75.72μ., μένοντας στην 8η θέση.
Στη διάρκεια της 3ης βολής έπεσε στην 10η θέση και στη δική του ευκαιρία, για να συνεχίσει στον τελικό, ήταν άκυρος, ολοκληρώνοντας την παρουσία του. Με φετινό ατομικό ρεκόρ στα 79,09μ. ο Φραντζεσκάκης χρειαζόταν βολή καλύτερη από τα 76,91μ. για να συνεχίσει στον τελικό.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.