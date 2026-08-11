Ευρωπαϊκό Στίβου 2026: Ο Φραντζεσκάκης στη 10η θέση στον τελικό της σφυροβολίας

Δημήτρης Ντζάνης
Ευρωπαϊκό Στίβου 2026: Ο Φραντζεσκάκης στη 10η θέση στον τελικό της σφυροβολίας

bet365

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο Χρήστος Φραντζεσκάκης επιχείρησε μόνο τρεις βολές στον τελικό της σφυροβολίας στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ, καθώς με 75,72μ. έμεινε στη 10η θέση.

Ο Χρήστος Φραντεζσκάκης στη 2η παρουσία του σε τελικό της σφυροβολίας σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, δεν κατάφερε να φθάσει στα μέτρα που θα ήθελε και με 75,72μ. ολοκλήρωσε τον αγώνα του στη 10η θέση στο Μπέρμιγχαμ.

O 26χρονος πρωταθλητής, που ήταν στην 6η θέση στον τελικό του Μονάχου το 2022, άνοιξε την παρουσία του στον τελικό του Μπέρμιγχαμ με 75,06μ., στη 2η βολή του ανέβηκε στα 75.72μ., μένοντας στην 8η θέση.

Στη διάρκεια της 3ης βολής έπεσε στην 10η θέση και στη δική του ευκαιρία, για να συνεχίσει στον τελικό, ήταν άκυρος, ολοκληρώνοντας την παρουσία του. Με φετινό ατομικό ρεκόρ στα 79,09μ. ο Φραντζεσκάκης χρειαζόταν βολή καλύτερη από τα 76,91μ. για να συνεχίσει στον τελικό.

@Photo credits: eurokinissi, Αντώνης Νικολόπουλος
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ Τελευταία Νέα