Ο Βασίλης Σπανούλ βρίσκεται στη Ρουμανία και παρακολουθεί δια ζώσης τις προσπάθειες της Εθνικής ομάδας Παίδων στο Eurobasket U16.

Διπλή σημασία έχει η παρουσία του Βασίλη Σπανούλη στην Οραντέα όπου διεξάγεται το Eurobasket U16 με την συμμετοχή της Εθνικής μας ομάδας Παίδων.

Ο πρώτος λόγος έχει να κάνει με την συμμετοχή του γιου του, Θανάση Σπανούλη, ο οποίος ενισχύει το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.

Ο δεύτερος λόγος αφορά φυσικά την ιδιότητά του ως ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής Ελλάδας ανδρών, έχοντας τα μάτια ανοικτά και στους διεθνείς της «επόμενης ημέρας».

Ο Kill Bill βρίσκεται στη Ρουμανία μαζί με την σύζυγό του, παρακολουθώντας από κοντά την προσπάθεια της Εθνικής μας ομάδας για πρόκριση στα προημιτελικά κόντρα στην Σλοβενία.