Σπανούλης: Υπό το βλέμμα του ομοσπονδιακού προπονητή η προσπάθεια της Εθνικής Παίδων για πρόκριση στα προημιτελικά
Διπλή σημασία έχει η παρουσία του Βασίλη Σπανούλη στην Οραντέα όπου διεξάγεται το Eurobasket U16 με την συμμετοχή της Εθνικής μας ομάδας Παίδων.
Ο πρώτος λόγος έχει να κάνει με την συμμετοχή του γιου του, Θανάση Σπανούλη, ο οποίος ενισχύει το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.
Ο δεύτερος λόγος αφορά φυσικά την ιδιότητά του ως ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής Ελλάδας ανδρών, έχοντας τα μάτια ανοικτά και στους διεθνείς της «επόμενης ημέρας».
Ο Kill Bill βρίσκεται στη Ρουμανία μαζί με την σύζυγό του, παρακολουθώντας από κοντά την προσπάθεια της Εθνικής μας ομάδας για πρόκριση στα προημιτελικά κόντρα στην Σλοβενία.
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