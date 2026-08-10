Εκτός τελικού στη σφαιροβολία του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος έμειναν οι Κώστας Γεννίκης, Οδυσσέας Μουζενίδης και Ιάσονας Μαχαίρας.

Με τα προκριματικά στη σφαιροβολία ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα του πρωινού της πρώτης ημέρας στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου. Εκεί, οι ελληνικές συμμετοχές δεν κατάφεραν να πάρουν την πρόκριση στον τελικό του αγωνίσματος.

Οι Κώστας Γεννίκης, Οδυσσέας Μουζενίδης και Ιάσονας Μαχαίρας ήταν οι τρεις σφαιροβόλοι, οι οποίοι εκπροσώπησαν την Ελλάδας. Ο Κώστας Γεννίκης ήταν αυτός που ξεχώρισε και για λίγο δεν κατάφερε να φτάσει στην πρόκριση στον τελικό.

Πιο συγκεκριμένα, ο Έλληνας αθλητής έκανε ρίψη στα 19.37μ., ενώ χρειαζόταν 19.54μ. για να πάρει μία θέση στον τελικό. Κατετάγη 14ος στη συνολική κατάταξη. Από την άλλη, ο Ιάσονας Μαχαίρας λόγω ενός τραυματισμού αναγκάστηκε να αποσυρθεί από τον αγώνα, ενός ο Οδυσσέας Μουζενίδης έριξε καλύτερη βολή στα 18.35μ.