Το «Fly Indoor Athens 2007», το μίτινγκ που διοργανώνει ο Εμμανουήλ Καραλής, θα γίνει στο κλειστό στάδιο της Παιανίας στις 6 Φεβρουαρίου.

Το Fly Athens Indoor επιστρέφει το Σάββατο 6 Φεβρουαρίου 2027 και φέρνει ξανά στην Αθήνα την ελίτ του άλματος επί κοντώ. Ο αγώνας, τον οποίο υπογράφει ο χάλκινος Ολυμπιονίκης Εμμανουήλ Καραλής, θα διεξαχθεί στο Κλειστό Στάδιο Στίβου των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων της Παιανίας και αναμένεται για μία ακόμη φορά να προσφέρει πλούσιο θέαμα.



Φέτος ο αγώνας φέρει το όνομα Fly Athens Indoor 2027 by the Stavros Niarchos Foundation, καθώς το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) είναι ο Μέγας Δωρητής της διοργάνωσης. Η συνεργασία αποτελεί μέρος της ευρύτερης κοινωφελούς δράσης του ΙΣΝ για την υποστήριξη μη κερδοσκοπικών οργανισμών και πρωτοβουλιών σε όλο τον κόσμο, μεταξύ άλλων και στον χώρο του αθλητισμού, συμβάλλοντας στην προώθηση θεμελιωδών αξιών όπως η άμιλλα, η συνεργασία και η συμπερίληψη.

Το Fly Athens Indoor 2027 by the Stavros Niarchos Foundation εντάσσεται στη σειρά αγώνων World Indoor Tour της World Athletics και ανήκει στην κατηγορία Silver, την υψηλότερη δυνατή κατηγορία για special meetings. Έτσι, το μίτινγκ προσφέρει πολύτιμους βαθμούς για την παγκόσμια κατάταξη των αθλητών (ranking) και αποτελεί μία από τις κορυφαίες συναντήσεις της ελίτ του επί κοντώ παγκοσμίως.

Με τη στήριξη του ΙΣΝ, η διοργάνωση στοχεύει να προσφέρει μια αθλητική εμπειρία υψηλού επιπέδου και να αναδείξει την Αθήνα σε σταθερό σημείο αναφοράς για τον κλασικό αθλητισμό.

Το Fly Athens Indoor 2027 by the Stavros Niarchos Foundation συνδιοργανώνεται με το ΟΑΚΑ και τελεί υπό την αιγίδα της Παγκόσμιας και της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Στίβου, του Υπουργείου Αθλητισμού, του ΣΕΓΑΣ και του ΕΟΤ.

Σχετικά με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), το οποίο το 2026 συμπλήρωσε τα 30 χρόνια δράσης του, είναι ένας από τους μεγαλύτερους ιδιωτικούς φιλανθρωπικούς οργανισμούς στον κόσμο και πραγματοποιεί δωρεές σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, στους τομείς της τέχνης και του πολιτισμού, της παιδείας, της υγείας και του αθλητισμού, και της κοινωνικής πρόνοιας.

Το ΙΣΝ ενισχύει οργανισμούς και προγράμματα, παγκοσμίως, που αναμένεται να επιφέρουν αισθητά, διαχρονικά, και θετικά αποτελέσματα ευρέως στην κοινωνία και επιδεικνύουν αποτελεσματική διοίκηση και σωστή διαχείριση. Το Ίδρυμα στηρίζει επίσης προγράμματα που συμβάλλουν στη συνεργασία φορέων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ως αποτελεσματικά μέσα υποστήριξης του κοινού καλού.

Από το 1996, το ΙΣΝ έχει εγκρίνει σχεδόν $4 δισεκατομμύρια, σε παραπάνω από 3.000 συνεργαζόμενους δωρεοδόχους οργανισμούς, σε 138 χώρες ανά τον κόσμο.