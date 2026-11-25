Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ στις δηλώσεις του στη συνέντευξη Τύπου σχολίασε το ματς του Ολυμπιακού με τη Μίλαν και ρωτήθηκε ξανά για τις απουσίες των Πειραιωτών και όχι μόνο.

Αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα είχε να πει ο Βάσκος προπονητής του Ολυμπιακού πριν τον αγώνα με ητ Μίλαν. Ειδικότερα ο κόουτς Αλγκουαθίλ τόνισε στη συνέντευξη Τύπου για:

Το τι μπορεί να αλλάξει: Έχω σκεφτεί το τι μπορώ να κάνω για να βοηθήσω την ομάδα. Δεν έχω πρόβλημα να αλλάξω το σύστημα παρότι μου αρέσει να παίζω με έναν συγκεκριμένο τρόπο.. Δεν έχω πρόβλημα να προσαρμοστώ ανάλογα με τον αντίπαλο. Έχω δοκιμάσει πράγματα και δεν έχω αμφιβολία για αυτό που είναι να κάνω.

Το ποιός θα είναι ο χαφ που θα παίξει δίπλα στον Φρόιλερ: Διαλέξτε όποιον θέλετε. Κάποιος θα παίξει. Θα πρέπει να διαλέξουμε έναν από τους διαθέσιμους και να φτιάξουμε ένα όσο πιο ανταγωνιστικό σχήμα. Η Μίλαν είναι μία εκ των υποψηφίων να πάρει το Γιουρόπα – παρότι έχει λίγους βαθμούς - και το Πρωτάθλημα. Και εμείς όμως είμαστε Ολυμπιακός και έχουμε φιλοδοξίες. Αύριο θα προσπαθήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις να πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα.

Τον αγώνα με τη Μίλαν μετά το σχόλιο του προπονητή των Ιταλών ότι το ματς είναι ζωής ή θανάτου: Το ίδιο συμφωνώ. Ζωής ή θανάτου.

Τις μαζεμένες ατυχίες με τραυματισμούς και εάν του έχει συμβεί ξανά: Αυτό είναι κάτι που μπορεί να συμβεί και πρέπει να το διαχειριστούμε. Δεν θα ψάξω δικαιολογίες. Θα φέρουμε 3 παιδιά από την Ακαδημία. Σίγουρα θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε το κενό. Δεν είμαι προπονητής που απογοητεύεται ή θα βάλω τα κλάματα όταν μου λείπουν παίκτες. Αυτό που έχει σημασία είναι αύριο να δώσουμε τον πιο καλό μας εαυτό έτσι ώστε ο κόσμος να φύγει περήφανος για την προσπάθειά μας.

Το τι ζητά από τους παίκτες του: Αυτό που θέλω είναι να βγάλουμε προσωπικότητα. Σεβόμαστε τον αντίπαλο αλλά θέλουμε να βγάλουμε χαρακτήρα και προσωπικότητα. Είμαστε Ολυμπιακός και είμαστε πολύ μεγάλη ομάδα και είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αυτή τη μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά. Τον Μόντριτς και την απουσία του: Ναι έχω παίξει εναντίον του. Είναι πολύ σημαντικός παίκτης. Έχω αντιμετωπίσει πολλές βερσιόν του. Είναι κρίμα που δεν θα τον απολαύσουμε αύριο και είναι μεγάλη απουσία για τη Μίλαν.

Το εάν θα βόλευε η ισοπαλία: Εμείς παίζουμε για να νικήσουμε. Γνωρίζοντας τη δυσκολία θα δώσουμε τα πάντα για τη νίκη. Μετα το παιχνίδι θα δούμε για το εάν θα μας βολεύει η ισοπαλία ή όχι. Η Μίλαν είναι πολύ μεγάλος αντίπαλος και στο δικό μας μυαλό είναι εκ των διεκδικητών για την κατάκτηση του Γιουρόπα. Παίζουμε στην έδρα μας. Μετά τον αγώνα θα σας πούμε τι ήταν καλό.