Η συνέντευξη Τύπου του Ζήση Καραχάλιου ενόψει της αναμέτρησης του ΟΦΗ με την Άντερλεχτ.

Ο ΟΦΗ μετά τη σπουδαία νίκη επί της Χάποελ Μπερ Σεβά είναι «ζεστά» στο... κόλπο της πρόκρισης στα νοκ άουτ του Europa League και στο ερχόμενο ματς με την Άντερλεχτ καλείται να κάνει αποφασιστικό βήμα ώστε να περάσει στην επόμενη φάση. Παραμονή του σπουδαίου αγώνα που θα γίνει στο Παγκρήτιο Στάδιο ο Ζήσης Καραχάλιος εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου και στάθηκε στην κρισιμότητα του παιχνιδιού.

Η συνέντευξη Τύπου του Ζήση Καραχάλιου

«Σίγουρα μετά τη συγκομιδή μας στη League Phase αύριο έχουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Θα το έλεγα κομβικό για τη συνέχεια μας στο Europa League. Είμαστε έτοιμοι για να μπούμε στο γήπεδο και να κάνουμε ότι κάναμε στα προηγούμενα παιχνίδια. Να συνεχίσουμε από εκεί που σταματήσαμε με την Μπερ Σεβά.

Εμείς ως ομάδα κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά είτε είναι στην Ελλάδα, είτε είναι στην Ευρώπη. Όπως έχει επισημάνει και ο προπονητής μας σε αυτά τα παιχνίδια, με τόσο ποιοτικές ομάδες, πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι από το πρώτο έως το τελευταίο λεπτό.

Το Europa League είναι μια διοργάνωση που όλες οι ομάδες είναι πολύ καλές και ποιοτικές. Εμείς αυτό που κάνουμε σε κάθε ματς είναι να κοιτάμε την ομάδα μας. Πως θα παίξουμε εμείς και πως θα παρουσιαστούμε στο γήπεδο. Αυτός είναι ο πρώτος μας στόχος. Κοιτάμε τον εαυτό μας για να βγάλουμε στο γήπεδο όσα έχουμε δείξει ως ομάδα.

Σίγουρα είναι πολύ απαιτητικά όλα τα ματς, ειδικά όταν παίζεις Πέμπτη - Κυριακή. Νομίζω πως ως ομάδα έχουμε δείξει ότι μπορούμε και στις τρεις διοργανώσεις που είμαστε, να είμαστε πάρα πολύ ανταγωνιστικοί».